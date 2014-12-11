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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 23:05 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型和巴拿马型船运价走软

路透12月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四走低，因较大型船运价走软。

乾散货运价指数跌24点，或2.63%，报887点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌100点，或约10.21%，至879点。日均获利暴跌591美元，报6,843美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌21点或约2%，报1,026点。日均获利降168美元，至8,179美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 母红；审校 王丽鑫)
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