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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 02:07 BJT

表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为2.848%，投标倍数为2.76

路透华盛顿12月11日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.848 中值 2.819 低值 2.748 价格/得标 价格 103.043970 高值得标比率 90.67% 投标倍数 2.76 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,022,300 总投标 35,910,621,500 竞争性投标得标 12,993,900,800 非竞争性投标得标 6,121,500 FED附加 　 0 初级市场交易商投标 20,692,000,000 初级市场交易商得标 3,366,000,000 直接投标 4,818,000,000 直接投标得标 3,152,000,000 间接投标 10,394,500,000 间接投标得标 6,475,900,800 发行细节 发行日 2014/12/15 到期日 2044/11/15 CUSIP码 912810RJ9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 母红；审校 李军)
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