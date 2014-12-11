《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.90 +0.20 +0.54 1122375
搜狐 47.45 +1.11 +2.40 215673
网易 100.78 +4.22 +4.37 463832
百度 229.23 +4.11 +1.83 3028320
台湾
台湾积体电路 22.14 -0.05 -0.23 2016717
联电 2.15 +0.01 +0.47 56482
日月光 6.06 +0.01 +0.17 182360
硅品精密 7.48 +0.07 +0.94 1245860
和信超媒体 0.98 +0.01 +0.93 116768
友达 4.69 +0.12 +2.63 235014
中华电信 29.42 -0.01 -0.03 15969
台湾国际航电 53.28 -1.18 -2.17 2317190
香港
中国移动 58.40 +0.21 +0.36 263223
中国联通 13.81 +0.21 +1.54 157888
中国电信 57.68 +0.29 +0.51 19612
中芯国际 4.86 -0.05 -1.02 71917
电讯盈科 6.87 +0.20 +3.02 312
(完)
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(整理 王颖；审校 杜明霞)