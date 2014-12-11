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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 06:13 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月12日至12月19日

汤森路透12月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

    公布时间          业绩季度及公司名称                         代码                           
                                                     
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    12月16日   BMO    Q2 2015 Darden Restaurants Inc            
    12月17日  12:30   Q2 2015 联邦快递                          
    12月17日   BMO    Q2 2015 General Mills Inc                 
    12月17日   BMO    Q4 2014 Joy Global Inc                    
    12月17日   AMC    Q2 2015 甲骨文                            
    12月18日   BMO    Q1 2015 埃森哲(Accenture)                 
    12月18日   AMC    Q2 2015 耐克公司(耐吉,Nike)               
    12月18日   AMC    Q3 2015 红帽(Red Hat)                     
    12月19日   BMO    Q3 2015 Carmax Inc                        

    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
      
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 洪曦; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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