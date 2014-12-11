金砖国家：12月11日股汇市收盘纵览

路透12月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月11日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌1.32%，收报946.04点。
中国股市：沪综指震荡收跌，金融权重股延续调整拖累大盘
香港股市：收跌，受中国内地及国际股市不安气氛拖累
中国汇市：人民币高开低收无视强势中间价，流动性偏差令波动加剧
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巴西股市：Bovespa指数 收盘涨0.63%，报49,861.81点。
拉美汇市：墨西哥披索跌至近六年低点，接近触动央行标售美元水准
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南非股市：下跌，投资者在交投料将转淡的假日之前获利了结，AngloGold Ashanti 等黄金生产商因现货金价挫跌而受到打击。指标Top-40绩优股指数 跌1.5%，报42,438点；综合指数 跌1.3%，至48,110点。
南非汇市：兰特继续下跌，ESKOM限电引发经济担忧
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印度股市：五个交易日中第四日下跌，创六周收盘新低。由于全球原油价格继续下挫，石油出口商类股领跌大盘，Infosys 等蓝筹股亦受获利了结盘打击。指标BSE股指 收跌0.82%，报27,602.01点；NSE指数 跌0.75%，报8,292.90点。两股指双双收在10月30日以来最低水平。
印度汇市：印度卢比创逾九个月新低，追随当地股市跌势；近期油价下挫亦点燃了有关全球经济健康状况的忧虑。印度卢比兑美元 收盘跌至62.33/34，盘中一度触及2月20日以来最低水平62.3575；周三收于62.02/03。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌3.63%，报824.010点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.81%，报447.40点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌2.9%，报56.4400卢布；卢布兑欧元 跌2.42%，报69.9000卢布。(完)
(编译 王颖；审校 杜明霞)