美国与加拿大经济指标预测--12月12日-12月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月8日当周
12月12日(五)
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.5%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.4%
(较上年同期) +1.8% +1.8%
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月初值 89.5 88.8
现况指数 101.4 102.7
预期指数 80.5 79.9
12月15日当周
12月15日(一)
1330 美国纽约联储制造业指数 12月 12.00 10.16
1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.6% -0.1%
制造业产出(较前月) +0.5% +0.2%
产能利用率 79.3% 78.9%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 57 58
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 10月 -- 净流出556
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入481
12月16日(二)
1330 美国房屋开工年率(万户) 11月 102.5 100.9
建筑许可年率(万户) 104.7 109.2
1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -- +2.1%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 56.4 54.8
12月17日(三)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% 持平
未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +1.7%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.8%
每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.4%
1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字1,000 赤字985
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 10月 -- +1.8%
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2%
1900 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%
12月18日(四)
1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月初值 56.8 56.2
综合PMI -- 56.1
1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.5% +0.9%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 25.0 40.8
12月19日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
央行核心CPI(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) +2.4% +2.3%
1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 -- +0.8%
1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 12月 正5 正9
综合指数 -- 正7(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 王兴亚；审校 戴素萍)