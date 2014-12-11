《焦点》为争承销业务修改研究报告，美10家银行被罚4,350万美元

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透12月11日 - 10多年前的一项和解协议建立起一种保障，防止投行为争揽承销业务而改动自己的研究结果，但是监管机构称仍有一些银行把争夺生意放在第一位。
这一点在金融业监管局(FINRA)周四的决定中得到了证明。该机构当天对10家投资银行课以总计4,350万美元罚款，因这些银行在2010年Toys R Us首次公开发行(IPO)的规划过程中，容许股票研究分析师为本行争取投行业务。
Toys R Us是美国的一家玩具及婴儿用品零售企业。FINRA称，这些投行提供对该公司有利的研究报告，以换取与其IPO有关的承销业务，其中包括高盛和花旗全球市场这样的大银行。
FINRA周四公布的与这些银行的和解协议，显示一些分析师热衷于帮其所在银行争取生意，不过FINRA的文件没有点出这些人的姓名。从一份和解协议的文档中可以看到，Needham & Company LLC的一名分析师在给同事的电邮中表示，将不计一切代价争取到业务。
在花旗集团 圈定Toys R Us上市项目建议计划的前一天，该行一位分析师与几名花旗投资银行家通了电话，随后他发邮件给自己的上级称，“我非常希望我们银行能拿到这笔生意。”
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美