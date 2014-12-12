《焦点》为争承销业务修改研究报告，美10家银行被罚4,350万美元

国际油市：中国数据不佳打压油价小跌，但OPEC延长减产传言给予支撑
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
FINRA还发现，巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、高盛、摩根大通和Needham等其中六家银行，监督研究分析师参与投行业务的程序不够完善。
“我们乐见问题已解决，不再纠缠此事。”花旗集团一名发言人士说。其他银行拒绝置评。
玩具反斗城(Toys R Us)2005年被贝恩资本、KKR和Vornando私有化，交易金额达66亿美元。
FINRA称，玩具反斗城和其私募股东邀集上述10家银行竞争其IPO承销业务。FINRA发现，当时这些银行都利用自己的股票研究分析师来争取生意。
FINRA称，比如，玩具反斗城要求每家银行的分析师都要向玩具反斗城管理层和赞助者分别做简报，保证分析师对估值因素等关键议题的观点，和那些银行的投行部门一致。
玩具反斗城一名发言人拒绝立即置评。
“每家银行都知道，其分析师在简报中的表现，将是决定是否能获得IPO承销业务的重要因素。”FINRA在声明稿指出。FINRA并称每家银行都提出了有利的研究报告，以换取参与IPO。
FINRA一名官员表示，美国证券交易委员会(SEC)2013年将此个案交给FINRA。
由于销售下滑及债务沉重，玩具反斗城2013年撤销IPO。(完)
(编译 张若琪/李爽/郑茵 审校 张涛)
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路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%