《焦点》为争承销业务修改研究报告，美10家银行被罚4,350万美元

FINRA还发现，巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、高盛、摩根大通和Needham等其中六家银行，监督研究分析师参与投行业务的程序不够完善。

“我们乐见问题已解决，不再纠缠此事。”花旗集团一名发言人士说。其他银行拒绝置评。

玩具反斗城(Toys R Us)2005年被贝恩资本、KKR和Vornando私有化，交易金额达66亿美元。

FINRA称，玩具反斗城和其私募股东邀集上述10家银行竞争其IPO承销业务。FINRA发现，当时这些银行都利用自己的股票研究分析师来争取生意。

FINRA称，比如，玩具反斗城要求每家银行的分析师都要向玩具反斗城管理层和赞助者分别做简报，保证分析师对估值因素等关键议题的观点，和那些银行的投行部门一致。

玩具反斗城一名发言人拒绝立即置评。

“每家银行都知道，其分析师在简报中的表现，将是决定是否能获得IPO承销业务的重要因素。”FINRA在声明稿指出。FINRA并称每家银行都提出了有利的研究报告，以换取参与IPO。

FINRA一名官员表示，美国证券交易委员会(SEC)2013年将此个案交给FINRA。

由于销售下滑及债务沉重，玩具反斗城2013年撤销IPO。(完)