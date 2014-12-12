更新版 1-希腊政治：若政府垮台，希腊退欧之忧将重现--总理萨马拉斯

(新增IMF评论)

* 希腊总理警告称，若总统大选未能过关国家将面临危机

* 左翼激进联盟党称，总理试图以市场攻击“威吓”民众

* 希腊股市暴跌7%，10年期公债收益率超过9%

路透雅典12月11日 - 希腊总理萨马拉斯在本月总统大选之前发力添加筹码：他周四警告称，如果他的政府垮台，国家可能会再次深陷债务危机。

萨马拉斯发表讲话后，希腊股市债市均加快下跌。萨马拉斯正加大力度抨击其劲敌--反对金援计划的左翼激进联盟党(Syriza)，以期为他所提出的总统候选人争取议员支持，从而避免提前国会大选。

“为了让外国人不再说什么‘希腊退欧’，我们付出了血的代价；而左翼激进联盟党让他们重拾这个话题，”萨马拉斯在对党内议员发表讲话时表示，“所有议员现在就必须决定，是要选出一位总统呢，还是提前进行民众不想见到、而且也令市场担心的国会选举，国家也可能因此遭遇灾难性后果。”

如果国会无法选出总统，希腊将提前进行国会选举。民调显示，左翼激进联盟党很可能在国会改选中胜出。萨马拉斯本周将总统选举提前两个月，在他寻求支持的这段时间，金援计划最终评估和退出方案将悬而待决。

左翼激进联盟党表示，从萨马拉斯的讲话可以看出，控制155个议席的希腊政府知道，萨马拉斯无法获得赢得总统选举所需的180张支持票。

“他甚至不惜采取市场攻势，”左翼激进联盟党在声明中表示，“如果他认为，重提退欧老话题就可吓住被金援所窒息的民众，那就大错特错了。”

希腊再陷政治动荡已撼动投资者。希腊股市周四重挫7%，本周迄今累计下跌21%。

近日来希腊借款成本也调头劲扬，10年期公债 收益率(殖利率)反弹冲破9%这一不可持续的水平。

国际货币基金组织(IMF)证实，如果需要，希腊希望把其在IMF贷款计划中尚未动用的资金，用作预防性信用额度。(完)