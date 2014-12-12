《中国重要政经日程》--12月12日

==========================今日重要政经日程==========================

12月12日（周五）

--由中国国际友好联络会主办的“三亚·财经国际论坛”定于12月12日-14日在海南省三亚市召开。主题为：新经济 新平衡。

--“2014(第三届)中国对冲基金年会”定于12月12日-13日在杭州召开。主题为：《对冲基金新时代：财富管理新格局与新挑战》。

==========================近期重要政经日程==========================

12/13（周六）

--上午9:30 由中共拉萨市委、市政府与中国社会科学院马克思主义研究院联合举办的“城市基本公共服务满意度评价理论研讨会暨《公共服务蓝皮书（2014）》发布会在拉萨市举行。

12/14（周日）

--国务院总理李克强定于12月14日至20日对哈萨克斯坦进行正式访问并举行中哈总理第二次定期会晤、出席上海合作组织成员国政府首脑理事会第十三次会议，出席在塞尔维亚举行的第三次中国—中东欧国家领导人会晤并对塞尔维亚进行正式访问，赴泰国出席大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议。

--由中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会主办的“第二届中国产业改革发展年会”在北京举办。

12/15(周一)

--上午9:00 中国社会科学院举办中国社会科学论坛——经济新常态下的中国工业发展学术研讨会暨第三届中国工业发展论坛。

--14:30 中国社会科学院2014年度创新工程重大科研成果系列发布会“2015年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会”在北京召开。

12/16（周二）

--第二十五届中美商贸联委会会议定于12月16日至18日在美国芝加哥举行。国务院副总理汪洋将与美国商务部长普利兹克、贸易代表弗罗曼共同主持会议。

12/20（周六）

--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。

*12/21(周日)

--上午9点 由中国国际经济交流中心主办的“中国经济年会（2014-2015）”将在北京举行。此次年会主题是“新常态下中国经济的可持续发展—改革、开放、创新”。

注: * 代表新增日程