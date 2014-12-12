《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月12日

*工商时报：

--经济部拟将电价回馈绑电价公式，加速立法院通过新电价公式，虽国民党团已同意下周四(18日)排入经委会审查，但也引发立委不满。经济部长邓振中昨解释，处理电价议题不该意气用事，应尽早让电价制度化。

--经济部长邓振中首度证实，两岸货贸技术性谘商谈判下周一(15日)将在大陆北京举行，双方将就面板、工具机、汽车、石化等四大产业降税议题协商。大陆方一度表明，不愿将非正式讨论内容对外说明，但台湾方面规划，届时将安排媒体与国贸局长杨珍妮跨海连线、公开说明，盼每场谈判〞零黑箱〞。

--为国库省钱，金管会祭出〞无敌王牌〞。金管会主委曾铭宗11日听取安定基金及普华规划的国宝人寿及幸福人寿标案方案，除了祭出20年行政宽容，首度对买家祭出海外投资额外加码、死差利差互抵列净值、保单利率加码等优惠，预估有5-10家潜在买家报名。

--投信竞相诉求配息型基金，且配息率愈垫愈高，金管会11日公开发出警告，要求各业者自律，不得以保证配息率或误导投资人的方式行销，目前先要求投信公会加强查核，一旦罪证确定，最重可停募新基金或停业、甚至撤照。

*经济日报：

--平潭综合实验区管委会副主任周青松透露，已经申请平潭自由贸易区，还没批准下来，将提供比上海自贸区更优惠的政策，尤其对台政策上，平潭有独特优势，如企业所得税率，上海为25%，平潭仅15%；鼓励台企以独资或合资方式参与平潭建设开发，提供台湾长期签证，居住互认，方便就业。

--台新金 财务长林维俊昨日在国际通商律师陈彦希陪同下，到监察院递交陈诉书，要求监察院对财政部及财长张盛和违法失职行为，予以弹劾惩戒，以申法治。

--彰银 大股东台新金因不满此次彰银董事改选大败，已向法院提告财政部背信求偿，财政部长张盛和今天早上在立法院解释，2005年的公文是彰银发函询问，当时台新金还没得标，淡马锡仍在竞标行列，不是特别发给台新，且公文中承诺的三点都已履行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。