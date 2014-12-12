中国个股：东软集团子公司引入弘毅高盛等投资者，将因此增加净利约10亿元

路透上海12月12日 - 中国大型软件企业--东软集团股份有限公司 周五公告称，弘毅投资、高盛 等外部投资者将向东软集团收购旗下子公司的部分股份并参与增资，预计东软集团将因此增加净利约10亿元人民币。

公告显示，弘毅投资、加拿大养老基金投资公司（CPPIB）、高盛、苏州通和创投、东软控股合计出资11.33亿元，分别购买东软集团所持有的东软医疗一定比例的股权；这些公司还将和东软医疗员工持股公司共同向东软医疗增资16亿元。本次投资后，东软集团持股由100%降至33.35%，仍为第一大股东，并将因此项交易增加净利约7亿元。

对于东软间接控股的子公司香港东软熙康，弘毅投资、高盛、协同创新、熙康员工持股公司以及东软控股合计对熙康增资1.7亿美元。本次熙康增资扩股前的估值为1.5亿美元。本 次增资后，东软集团将间接持有熙康32.81%的股权。上述交易最终完成后，东软集团预计增加净利润约为3亿元。

东软控股的控股股东大连康睿投资公司的投资人包括东软集团董事长刘积仁及多位董事。目前东软控股间接持有东软熙康30%股权。

这两项交易的交割互为前提，拟同时发生并完成。若东软医疗和东软熙康在交易完成后的六年内未实现上市，且高盛、弘毅等投资者所持股权未转让或退出，则上述投资者有权要求东软方面回购。东软医疗和东软熙康的首选上市地分别为香港和美国。

东软医疗已成功研制具中国自主知识产权的CT、磁共振、彩超等数字化医疗诊断和治疗设备，东软熙康是东软健康管理与服务业务投资和运行管理的主体。目前，熙康在中国30多个城市推进“健康城市”、“健康社区”的布局，构建了覆盖5,000多个城乡社区、2,000多万人口的健康医疗服务网络。

东软集团周四收报16.46元，过去一个月累计上涨17.4%。（完）