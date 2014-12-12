《台湾金融市场一周展望》美股技术修正若未止，台股恐落寞过圣诞

* 关注FOMC与台湾央行利率决议

* 立法院审“大户条款”，预料调高门槛

* 美债殖利率曲线趋平，台债难脱整理

* 日本周日大选结果将牵动国际汇市

记者 董永年

路透台北12月12日 - 美国股市回档，令关联系数偏高的台股面临修正压力。不过业内人士认为，实体经济仍相对疲弱，各国政府不敢让以繁荣金融市场带动经济发展的模式骤然改观，下周大盘应该还是偏弱整理，指数在8,900-9,200点震荡。

他们表示，下周影响金融市场的变数主要在美国联邦储备理事会(FED/美联储)的利率会议以及台湾央行理监事会议的召开，此外，周三立法院财委会将审查证券交易所得税“大户条款”修正案，最终结果也将牵动台股与台债表现。

〞短线要提防被美股拖累，毕竟台股与美股的相关系数高达0.8。〞元大宝来投信副投资长刘兴唐说。

不过他认为，美股这次应该还是偏向涨多后的技术面调整，要期待指数明显急杀两成的机率不高。顶多回档5-10%即进入整理。

华南永昌投顾董事长储祥生也称，美国与欧洲股市都处在相对高档，但因为实体经济表现不佳，为了刺激成长，只能持续靠宽松来繁荣金融市场，藉此带动经济发展。金融市场又以股市相对重要，因此政府多倾向做多以防止指数出现过度修正。

〞太多钱造成股价的通货膨胀，指数已到高点，波动幅度会大。〞他说。

美国股市周四上涨，不过各指数收盘时远脱离日高，尾盘回吐涨幅。标准普尔500指数 在前三个交易日累计下跌2.4%，为两个月来最差走势，因油价下跌打压能源板块。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)下周二将举行为期两日的议息会议，并于周三宣布利率决定。台湾央行紧接着在周四召开第四季理监事会议。

**大户条款**

除美股外，下周三立法院财委会将审查证券交易所得税“大户条款”修正案。一般预料，“大户条款”不是遭到大幅调高课征门槛，就是直接废掉。

这对台股虽是利多题材，不过储祥生认为，顶多只有一天的庆祝行情，但有助于明年的交易回归正常。

刘兴唐则指出，股市大户通常对中小型股的操作有较大影响，对大盘较缺乏带动效果。若是“大户条款”获得修正，中小型股票将会出现较明显反弹。

台湾金融监督管理委员会主委曾铭宗周四表示，若“大户条款”能做适当的修正，相信对台股的成交量能有提振效用，因此乐观其成。

台湾证券交易所总经理林火灯也在接受路透专访时称，由于立法院检讨“大户条款”，且主管机关也有意松绑借券限制，预料在投资人信心逐渐恢复带动下，明年的日平均成交量应可达到1,200亿台币，较今年的950亿跳增逾26%。

立法院财委会下周三审查“大户条款”修正案--证券交易大户每年售股超过10亿台币即课征证所税的门槛，应提高至50亿。

**FOMC利率决议**

债市方面，交易员也认为，美股近期下修趋势明显，美债吸引不少避险买盘，且一般预料，美联储虽将在明年中升息，但国际油价持续下滑，低通膨将让升息幅度受限，这使得美债殖利率曲线平缓化。台债也料跟进此一趋势。

交易员指出，下周美联储将举行利率会议，市场一般预料，美联储会在声明中，将超低利率维持相当一段时间的字眼拿掉，届时美债殖利率的波动或许加剧，但可能还是不脱区间整理走势。

“若拿掉会向上，曲线会更平。但叶伦可能会说一些安抚的话，最后又回到原点。”一银行公债交易员说。

另一银行交易主管则认为，美国升息议题已经讨论很久了，市场应该没人不知道这项讯息。现在反而要关注的是，美联储要用多快的速度升息、幅度有多大，因此后续每个月的就业数据就相形重要。

他强调，一旦确认美国升息时点，已经处在高档的风险性资产，尤其是股市，可能会出现一波明显修正，这对债市而言，反而是有利的消息。

一民营银行交易员预料，这次叶伦的讲话可能会偏鹰派一点，内容会着重于就业市场的改善。不过国际间最近负面消息较多，美债已成为资金避险最佳去处，因此指标10年期公债 殖利率可能不脱在2.15-2.35%区间。

他们预估，下周五年券103/15殖利率区间料在1.11-1.15%，10年券103/13料在1.59-1.63%。

**日本大选**

汇市方面，本周台币实质交投偏向弱势整理，由于日本即将在周日举行国会选举，向来支持弱势日圆的安倍政府能否赢得胜选备受关注，造成选前日圆走势震荡暂难提供台币指引，台币后市仍待日本大选结果出炉再定。

〞下周焦点先看日本大选结果，接着才会想到FOMC会议。〞一位当地官股银行交易员说。

交易员指出，随着美国经济持续复苏，市场预期美联储可能改变维持近零利率一段长时间的承诺，若此次拿掉该项承诺，将激励美元续强，倘若没有，美元则将转弱，但不致于扭转强势美元态势，料跌幅有限。

资金流向方面，交易人士并称，虽然外资连续五个交易日卖超台股逾200亿台币，今日一改双向交易的态势，转趋偏向汇出，使台币贬幅扩大，区间低位逼近31.300关卡。