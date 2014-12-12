版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 09:02 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.50%，上日加权利率3.8101%

路透上海12月12日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.50%，上日该期限加权平均利率为3.8101%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

------------------------------------------

3.50% 5.80% 3.8101%

周四银行间市场质押式回购总成交金额为10,155.52亿元，接近上日的10,168.20亿元水平；其中，隔夜品种成交7,907.51亿元，上日为7,709.94亿元。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐