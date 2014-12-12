俄罗斯金融：央行大肆升息仍未能阻遏卢布跌势

* 俄罗斯央行升息至10.5%

* 尽管利率上调，卢布仍改写新低

* 经济对普京愈发构成挑战

* 分析师预计央行会祭出更多措施

路透莫斯科12月11日 - 俄罗斯央行周四调高主要融资利率1个百分点，但仍未能遏止卢布的跌势，也无法排除经济因西方制裁及油价下跌而蒙上的阴霾。

尽管俄罗斯在两个月内两度大肆升息，卢布仍暴跌至新低，对总统普京愈发构成挑战；普京的支持度乃系于社会的稳定及繁荣，及其对乌克兰危机所采取的强硬立场。

俄罗斯升息至10.5%，符合路透调查结果，但通胀上扬；分析师表示，该国可能需采取更强硬的行动，方能说服投资人其可克服经济难题，并力抗衰退。

“有监于卢布贬值，这是央行最起码可以作到的事。我们认为央行在2015年可望进一步升息，”Capital Economics首席新兴市场分析师Neil Shearing表示。

“俄罗斯基本处于油价似无止境跌势的风头浪尖上，央行对此能做的并不多，”Spiro Sovereign Strategy主管Nicholas Spiro在报告中指出。

央行于10月决议升息1.5个百分点，表明通胀风险若升温，将持续上调指标利率；央行措辞更加强硬，显示其忧心程度。

央行总裁纳比乌里娜在记者会中表示，该行预期明年资本流出将高达1,200亿美元，与今年预估雷同，而该行明年可能动用高达850亿美元扞卫卢布汇率；卢布于一个月前开始自由浮动。

央行今年已斥资逾750亿美元扞卫卢布汇率，目前该国外汇储备约为4,160亿美元。

俄罗斯的通胀问题则更加严重。11月通胀年率超过9%，而纳比乌里娜表示，明年第一季可能高于10%。