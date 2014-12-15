《中国债券市场每日交易备忘》--12月15日

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一、新债发行：

中国广州百货企业集团8亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA)，农行和光大银行主承

浙江物产集团15亿元14天期超短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和建设银行主承

浙江物产集团15亿元14天期超短融簿记建档(主体评级AAA),中信银行和光大银行主承

上海复星高科技集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交行和农行主承

冀中能源邯郸矿业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承

招商证券 18亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行和建行等承销

上海市北高新集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承

江浙荣盛控股集团12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和工行主承

中金公司8亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农业银行和邮储银行等承销

百联股份 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承

北京国有资产经营10亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和平安银行主承

乌鲁木齐国有资产投资10亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，信达证券主承

泉州银行5亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率5.5006%

泉州银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率5.3417%

泉州银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:15报价发行，参考收益率5.0158%

青岛银行4亿元三个月期同业存单9:30-16:15报价发行，参考收益率4.4502%

浦发银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9798%

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二、新债上市：

邳州市恒润城市投资12亿元七年期固息债1480579，票面利率6.46%

财通证券4.5亿元两个月期短融1490223，票面利率5.80%

江苏国信资产管理集团10亿元四个月期超短融011499084，票面利率5.05%

陕西煤业化工集团50亿元九个月期超短融011474007，票面利率5.9%

鞍钢集团20亿元九个月期超短融011441003，票面利率5.7%

宁沪高速 10亿元九个月期短融041454081，票面利率5.05%

新疆天业集团5亿元一年期短融041455048，票面利率5.99%

华泰证券 25亿元三个月期短融071416013，票面利率5.2%

江苏汇鸿国际集团8亿元一年期短融041459075，票面利率6%

太原重工 10亿元一年期短融041455047，票面利率6.3%

宝钢集团新疆八一钢铁10亿元三年期中票101452030，票面利率6.55%

大唐新能源 20亿元永续中票101478002，票面利率5.8%

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三、缴款：

财政部221.8亿元一年期固息国债140028，票面利率3.42%

郑州牟中发展投资10亿元七年期固息债1480588，票面利率7.48%

国信证券20亿元三个月期短融

万达集团12亿元三年期中票

五矿股份40亿元五年期中票

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四、还本付息：

中国电影集团5亿元七年期固息债078082到期兑付，票面利率6.10%

新疆投资发展集团5亿元三年期中票1182381到期兑付，票面利率5.80%

进出口银行150亿元三年期固息债110321到期兑付，票面利率3.43%

北京基础设施投资公司20亿元10年期浮动利率(一年定存基准)金融债048016到期兑付，基本利差2.72%

长江电力 20亿元六个月期超短融011454002到期兑付，票面利率4.48%

山东高速集团10亿元九个月期超短融011473003到期兑付，票面利率5.48%

兖矿集团30亿元九个月期超短融011480001到期兑付，票面利率5.80%

四川高速公路建设开发总公司20亿元一年期短融041356049到期兑付，票面利率7.10%

漳州市交通运输发展集团2亿元一年期短融041360085到期兑付，票面利率7.00%

镇江国有投资控股集团7.5亿元一年期短融041362045到期兑付，票面利率7.20%

安信证券12亿元三个月期短融1490174到期兑付，票面利率4.64%

湘财证券7亿元三个月期短融1490173到期兑付，票面利率4.99%

中国国际金融有限公司10亿元三个月期短融1490176到期兑付，票面利率4.64%

中铝宁夏能源集团6亿元三年期中票1182386到期兑付，票面利率6.65%

江苏凤凰出版传媒集团10亿元五年期中票0982164到期兑付，票面利率5.40%

兴业银行5亿元一个月期同业存单111410113到期兑付

兴业银行5亿元三个月期同业存单111410044到期兑付

泰安市商业银行5亿元一个月期同业存单111490183到期兑付

农业银行5亿元三个月期同业存单111403015到期兑付

浙商银行10亿元三个月期同业存单111413014到期兑付

光大银行10亿元三个月期同业存单111417010到期兑付

浙江苍南农村商业银行3亿元三个月期同业存单111490082到期兑付

乐山市商业银行5亿元三个月期同业存单111490083到期兑付

宁波鄞州农村合作银行5亿元三个月期同业存单111490084到期兑付

06长沙城投债 068048付息

07铁道04 078083付息

13漳州交运MTN001 101360013付息

10云城投债 1080161付息

10云冶MTN1 1082217付息

11香城建投债 1180181付息

11中国泛海债01 1180182付息

11中国泛海债02 1180183付息

11通化债 1180184付息

12附息国债21 120021付息

12大丰债 1280462付息

12新城投 1280463付息

12新查矿债 1280464付息

12石开中小债 1280465付息

12浙交投MTN3 1282536付息

12美凯龙MTN2 1282537付息

12穗地铁MTN3 1282538付息

05国开24 050224付息

10杭州银行债 1020009付息

10东城发债 1080162付息

11进出09 110309付息

11经技投MTN1 1182382付息

11双良MTN1 1182383付息

11川铁投MTN1 1182384付息

11华侨城MTN2 1182385付息

12上海农商债 1221003付息

12祥鹏航空债 1280466付息

12湖州城投债 1280467付息

12海宁资MTN1 1282539付息

12北新集MTN1 1282540付息

12湘建工MTN1 1282541付息

05桂投债 058033付息

08国债25 080025付息

08国开23 080223付息

11张保债 1180185付息

11兰城投债 1180186付息

11京谷财债 1180187付息

11贵开磷MTN1 1182387付息

14交融1A 1489122付息

14交融1B 1489123付息

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

--中国国家主席习近平称，要主动把握和积极适应经济发展新常态，全面深化改革。把经济发展抓好，关键还是转方式、调结构，推动产业结构加快由中低端向中高端迈进。

--上海证券报援引中国央行研究局首席经济学家马骏报导称，宏观政策要根据情况变化微调，只要就业没有太大问题，就无需强刺激，明年需要稳健的货币政策。马骏认为，卢布等新兴市场货币贬值对人民币汇率影响不会太大，即便形成压力，人民币的波动也不会像其他新兴市场国家那么大。

12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告

12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%)

注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)