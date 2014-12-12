中国经济：明年增长7%是政策底，可适当上调财政赤字率--发改委专家

路透北京12月12日 - 中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪称，2015年，经济增长7%是宏观经济的政策底。明年中国货币政策操作向上弹性仍有空间。从财政政策看，2015年财政政策应继续“积极”，可适当上调赤字率。

上海证券报周五刊登对其专访文章称，中国政府对经济下行中的系统性风险心中有数，并已在采取措施逐步化解系统性风险。7%的底线是有弹性的，不是硬底。但短期不能破，不能演变为破位下行趋势。

“守住7%的底线，就会守住人们对于中国经济的相对乐观预期。”陈东琪称，中国GDP增长政策主要兼顾发展和就业两大目标。从发展来看，未来几年即便每年GDP增速保持在6.5%左右，也足以完成2020年GDP比2010年翻一番的目标。

他表示，明年财政、货币政策不会全面扩张，只是适当放松，以满足短期稳增长和长期可持续发展之需要。明年可适当上调财政赤字率0.3个百分点左右，离警戒线控制在0.5个百分点左右，不会带来财政危机的风险。

目前中国经济增速下行压力未解，通缩风险增加，稳就业面临挑战，金融风险上升，四大目标指向均要求央行货币政策稳健偏松，今年11月降息是一个信号。

陈东琪指出，措施操作上不能只顾总量目标，更要考虑金融制度创新，推进金融改革深化，加快利率、汇率市场化。明年的改革力度会加大，预期明年类似促进公平类改革政策将加速推出，包括财税政策、国企改革等，尤其要关注政府收入分配改革。

他预测，明年中国PPI由负转正较难，制造业投资仍需去产能。因而，有利于长期发展的基建投资仍将是稳增长的主要抓手，仍有望保持在20%左右高增速。明年外需对中国经济增长的贡献还会较高；未来中国出口总额继续扩张面临约束，出口增速或与全球贸易增速接轨。

从总量上看，目前中国出口总额占全球出口的比重已经达到12%，与日本、德国等的历史峰值相当。统计显示，过去10年、20年、30年的全球贸易平均增速均在8%左右，这也意味着未来中国出口增速的稳态值或也在其附近。

此外，陈东琪指出，当前中国环境压力已经接近临界状况，未来需要在生态环境不断改善中获得发展空间，这必然会对发展速度构成束缚。同时，中国正由年轻人口时代向中老年人口时代转变。由人口年轻化推动的高速增长，在转向人口老龄化时代后会放慢。