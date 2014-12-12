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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 09:32 BJT

香港新股：盛京银行设招股价区间每股7.43-7.81港元，筹高至14亿美元--IFR

路透香港12月12日 - 汤森路透旗下IFR周五报导，中国盛京银行股份有限公司在香港首次公开发行（IPO）的招股价区间设定为每股7.43-7.81港元，筹资高至14亿美元。

报导引述销售文件指出，盛京银行是次拟发售13.8亿股股份，约91%为新股。

盛京银行为总部设于渖阳的城市商业银行，主要从事企业银行、零售银行以及资金业务，于2013年底的总资产3,554亿元人民币，占辽宁省城市商业银行总资产的31.7%；每年新增的个人存款量连续三年在渖阳市所有商业银行中排名第一位。 （完） (编译 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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