香港新股：盛京银行设招股价区间每股7.43-7.81港元，筹高至14亿美元--IFR

国际油市：中国数据不佳打压油价小跌，但OPEC延长减产传言给予支撑
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透香港12月12日 - 汤森路透旗下IFR周五报导，中国盛京银行股份有限公司在香港首次公开发行（IPO）的招股价区间设定为每股7.43-7.81港元，筹资高至14亿美元。
报导引述销售文件指出，盛京银行是次拟发售13.8亿股股份，约91%为新股。
盛京银行为总部设于渖阳的城市商业银行，主要从事企业银行、零售银行以及资金业务，于2013年底的总资产3,554亿元人民币，占辽宁省城市商业银行总资产的31.7%；每年新增的个人存款量连续三年在渖阳市所有商业银行中排名第一位。 （完） (编译 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%