主要国家经济指标预测--12月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月14日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正13 正13 央行短观大型非制造业景气判断指数 正12 正13 央行短观小型制造业景气判断指数 负3 负1 央行短观小型非制造业景气判断指数 负1 零 央行短观大型企业资本支出 +8.0% +8.6% 央行短观小型企业资本支出 -6.9% -12.9% 12月15日(一) 0030 澳洲新车销售 11月 -- -1.6% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.1% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 正3 正3 1330 美国纽约联储制造业指数 12月 12.40 10.16 1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.7% -0.1% 制造业产出(较前月) +0.5% +0.2% 产能利用率 79.3% 78.9% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 58 58 2100 美国整体净资本流动(亿美元) 10月 -- 净流出556 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入481 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月12日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 63.8% -- 0430 日本工业生产 10月修正值 +0.4% -- 产能利用率(较前月) 10月 +0.7% -- 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 11月 -0.7% -- (较上年同期) -1.1% -- 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 赤字9 -- 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.3% (上年同期) +0.3% +0.2% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 +0.2% -- (较上年同期) +0.6% -- 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.6% 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.4% 核心最终需求PPI(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月初值 93.8 89.5 现况指数 105.7 101.4 预期指数 86.1 80.5 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正12 正13 央行短观大型非制造业景气判断指数 正16 正12 央行短观小型制造业景气判断指数 正1 负3 央行短观小型非制造业景气判断指数 负1 负1 央行短观大型企业资本支出 +8.9% +8.0% 央行短观小型企业资本支出 -6.7% -6.9% (完)