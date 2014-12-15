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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 08:03 BJT

****主要国家经济指标预测--12月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段      预估值      前值
 
    12月14日(日)
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数           第四季        正13       正13
              央行短观大型非制造业景气判断指数                       正12       正13
              央行短观小型制造业景气判断指数                          负3        负1
              央行短观小型非制造业景气判断指数                        负1         零
              央行短观大型企业资本支出                              +8.0%      +8.6%
              央行短观小型企业资本支出                              -6.9%     -12.9%
    
    12月15日(一)
    0030  澳洲新车销售                                  11月           --      -1.6%
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                   11月           --      -0.1%
                             (较上年同期)                              --      -1.1%
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               12月          正3        正3
    1330  美国纽约联储制造业指数                        12月        12.40      10.16
    1415  美国工业生产(较前月)                          11月        +0.7%      -0.1%
              制造业产出(较前月)                                    +0.5%      +0.2%
              产能利用率                                            79.3%      78.9%
    1500  全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          12月           58         58
    2100  美国整体净资本流动(亿美元)                    10月           --  净流出556
          外国购买美国公债(亿美元)                                     --  净买入481
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值
    
    12月12日(五)
    0200  新西兰公债外资持有比例                         11月        63.8%        --
    0430  日本工业生产                             10月修正值        +0.4%        --
              产能利用率(较前月)                         10月        +0.7%        --
    0700  德国趸售(批发)物价指数(较前月)                 11月        -0.7%        --
                            (较上年同期)                             -1.1%        --
    0745  法国经常帐收支(亿欧元)                         10月        赤字9        --
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)          11月终值        -0.2%     -0.2%
                                   (较上年同期)                      +0.2%     +0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -0.2%     -0.3%
                                        (上年同期)                   +0.3%     +0.2%
    1000  欧元区就业人口(较前季)                       第三季        +0.2%        --
                    (较上年同期)                                     +0.6%        --
    1000  欧元区工业生产(较前月)                         10月        +0.1%     +0.2%
                     (较上年同期)                                    +0.7%     +0.6%
    1330  美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)        11月        -0.2%     -0.1%
                                        (较上年同期)                 +1.4%     +1.4%
              核心最终需求PPI(较前月)                                持平      +0.1%
                            (较上年同期)                             +1.8%     +1.8%
    1455  美国路透/密西根大学消费者信心指数         12月初值          93.8      89.5
                                   现况指数                          105.7     101.4
                                   预期指数                           86.1      80.5
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数          第四季          正12      正13
              央行短观大型非制造业景气判断指数                        正16      正12       
              央行短观小型制造业景气判断指数                          正1        负3        
              央行短观小型非制造业景气判断指数                        负1        负1         
              央行短观大型企业资本支出                               +8.9%     +8.0%      
              央行短观小型企业资本支出                               -6.7%     -6.9%     

    (完)
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