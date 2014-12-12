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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 09:21 BJT

台湾个股：鸿海旗下富智康将关闭印度手机厂，因客户群体改变

路透台北12月11日 - 全球最大电子产品代工商--台湾鸿海精密 旗下分公司富智康 周四宣布，由于客户群体的变化，公司将关闭在印度的一家手机厂。

公司方称，该工厂位于印度南部，将在12月底关闭，但没有具体解释客户群体变化的情况。

富智康声明称，此举也与该公司正在进行的印度业务重组有关。富智康为客户组装产品，工厂主要位于中国，客户包括美国苹果公司 。

该公司称，印度这家工厂目前雇佣1,700名员工。

鸿海在全球雇员数量超过100万人，一直在尝试业务多元化以涉足新的行业，目前在台湾投资一个4G网络，此外还投资韩国一家IT服务提供商。

鸿海公布，11月合并营收为5,147.9亿台币，较上年同期成长12.85%。

台湾一位分析师表示，此次关厂也反映出，鸿海正在把资源配置转向飞速成长的印度本地科技企业，譬如Micromax InformaticsIPO-MINF.NS。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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