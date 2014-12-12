台湾央行：两年期定存单加权平均得标利率0.812%，略低于预期

路透台北12月12日 - 台湾央行周五宣布，今日标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.812%。该结果略低于市场预期，较上月标售的同天期存单0.846%亦走低3.4基点。

路透周四访问六家金融机构，预计两年期定存单加权平均得标利率中值估在0.82-0.84%。

央行表示，此次投标总金额为923亿台币，投标倍数为4.62倍，高于上月同年期存单标售时的3.48倍。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，今年8月起将每月例行的两年期存单标售金额，由现行100亿台币增加至200亿台币。

以下为2013-2014年及本次两年存单标售结果一览表：

标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%