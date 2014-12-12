芝加哥期市：小麦跌但周线或近收平，供应忧虑缓解被基金买需抵消

3月小麦期货 当周接近持平，此前两周累计跳涨逾7%。 此前有媒体报导俄罗斯农业部可能会上调粮食干预价格以减慢出口， 很多交易商虽不以为意，不过仍足以引发小麦期货的空头回补和基金买盘 。 美国农业部周四公布，最近一周出口销售小麦44.23万吨。玉米销售9 6.28万吨，大豆销售81.03万吨，均接近交易商预估区间的高端。 ----------------------------------0117GMT------------------- -------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 593.75 -3.75 -0.63% +2.06% 562 .23 68 CBOT玉米 398.25 -0.25 -0.06% +1.14% 414 .92 65 CBOT大豆 1044.50 2.25 +0.22% +1.21% 1030 .90 57 CBOT稻米 $12.09 $0.00 +0.00% -1.43% $12 .19 41 美国原油 $59.04 -$0.91 -1.52% -3.12% $72 .12 16 汇率 欧元/美元 $1.240 -$0.001 -0.11% -0.42% 美元/澳元 0.825 -0.002 -0.21% -0.76% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为 美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/孙茉莉; 审校 张涛)