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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 09:46 BJT

芝加哥期市：小麦跌但周线或近收平，供应忧虑缓解被基金买需抵消

3月小麦期货 当周接近持平，此前两周累计跳涨逾7%。
    
    此前有媒体报导俄罗斯农业部可能会上调粮食干预价格以减慢出口，
很多交易商虽不以为意，不过仍足以引发小麦期货的空头回补和基金买盘
。
    
    美国农业部周四公布，最近一周出口销售小麦44.23万吨。玉米销售9
6.28万吨，大豆销售81.03万吨，均接近交易商预估区间的高端。
    
    ----------------------------------0117GMT-------------------
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           593.75    -3.75  -0.63%    +2.06%     562
.23   68
    CBOT玉米           398.25    -0.25  -0.06%    +1.14%     414
.92   65
    CBOT大豆          1044.50     2.25  +0.22%    +1.21%    1030
.90   57
    CBOT稻米           $12.09    $0.00  +0.00%    -1.43%     $12
.19   41
    美国原油           $59.04   -$0.91  -1.52%    -3.12%     $72
.12   16
    汇率 
    欧元/美元          $1.240  -$0.001  -0.11%    -0.42%
    美元/澳元           0.825   -0.002  -0.21%    -0.76%

   附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为
美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 许娜/孙茉莉; 审校 张涛)
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