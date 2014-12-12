《HOME专栏》铜市空方押注供应过剩，但矿商能否符合期待？

这就是2013年铜矿产量激增，却未能推动精炼铜产量大增的原因。

大多数额外供给只不过是增加了原材料供应链中的库存，不管是在精矿混合环节，还是在冶炼商那里。

由此形成的“瓶颈”是一次性现象，还是将成为铜供给中一直具有的特点，成为了分析师眼下热议的话题。

**难以捉摸的供给**

要做出明年铜精矿供应过剩、并导致精炼铜供应过剩之外的预期，是一件需要勇气的事情。

但实际供应数据一直在下降。与此同时，可望帮助铜市避免出现混乱的缓冲因素也变得更加薄弱。

诚然，也有其他偏空因素在拉低铜价，尤其是有关中国经济成长放缓的忧虑。

不过，供给大幅增加才是空头的倚仗。现在需要借助矿商来实现供给的大幅上升。但最近所有的证据都显示，供给增长不会像很多人预计的那样容易出现。