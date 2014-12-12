《HOME专栏》铜市空方押注供应过剩，但矿商能否符合期待？

国际油市：中国数据不佳打压油价小跌，但OPEC延长减产传言给予支撑
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
这就是2013年铜矿产量激增，却未能推动精炼铜产量大增的原因。
大多数额外供给只不过是增加了原材料供应链中的库存，不管是在精矿混合环节，还是在冶炼商那里。
由此形成的“瓶颈”是一次性现象，还是将成为铜供给中一直具有的特点，成为了分析师眼下热议的话题。
**难以捉摸的供给**
要做出明年铜精矿供应过剩、并导致精炼铜供应过剩之外的预期，是一件需要勇气的事情。
但实际供应数据一直在下降。与此同时，可望帮助铜市避免出现混乱的缓冲因素也变得更加薄弱。
诚然，也有其他偏空因素在拉低铜价，尤其是有关中国经济成长放缓的忧虑。
不过，供给大幅增加才是空头的倚仗。现在需要借助矿商来实现供给的大幅上升。但最近所有的证据都显示，供给增长不会像很多人预计的那样容易出现。
过去几年里，供给过剩一直是铜市的一个难解之谜，而明年似乎也无法确定它将遵从多数人的预期降临。(完) (编译 戴素萍/李爽/许娜/洪曦; 审校 王洋/高琦/朱晓军/徐文焰)
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%