澳新汇市：澳元在澳洲央行总裁讲话后处于守势，新西兰元则守稳

澳洲央行总裁史蒂文斯在接受当地媒体的专访中口头压低澳元，表示他希望见到澳元兑美元跌至0.75美元。然史蒂文斯的谈话显示不急于降息，使得影响力有所减弱。

“澳元对史蒂文斯出乎预期的口头干预意外抗跌，”CitiFX Wire在报告中表示。“这可能是因为他抵制了近期内降息的呼声。”

由于大宗商品价格挫跌，且当地经济数据令人失望，近几周外界益发揣测未来可能会降息。银行间利率期货<0#YIB:>仍反映至少会降息25个基点至纪录低位2.25%，但关于2月还是3月采取行动的看法更加分歧。

新西兰元兑美元 报0.7780美元，远高于本周创下的两年低位0.7609美元。新西兰央行意外强硬的立场为新西兰元带来支撑。(完)

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