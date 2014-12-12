《焦点》郭广昌在国内中产阶级中搜寻投资机会，力争降低复星国际负债

国际油市：中国数据不佳打压油价小跌，但OPEC延长减产传言给予支撑
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
一个月前，复星国际旗下上海复星医药（集团）股份有限公司 藉由配售新股筹资17.6亿港元。
本月稍早，旗下子公司铁矿石生产商海南矿业 在上海发售新股融资19.3亿元人民币。
**适用于中产阶层的奢侈品**
对郭广昌来说，彻底“检修”复星国际已然变得极其重要。复兴国际的营收仍深深扎根在核心业务。今年上半年约90%的集团营收和近三分之二的获利来源于工业控股公司，其中包括南京钢铁股份有限公司 、复星医药和复地集团。
郭广昌眼下的重点是要将全球资源和中国经济动力相结合，为中国国内日益增加的城市富裕阶层带来可“负担得起的”奢侈品。
郭广昌今年稍早对路透表示，中国目前的中产阶层持续扩大，他们需要一种新的生活方式，而且他们也很喜欢很多国外品牌。
在过去两年，复星收购了以色列医疗美容企业Alma Lasers，并持有以下几家企业意大利男装生产商Raffaele Caruso SpA，美国高档服装生产商St. John Knits International Inc 以及希腊珠宝零售商Folli Follie SA 的少数股权。
郭广昌认为收购Club Med是一项理想的投资，对中国中产阶级来说这是一处完美度假胜地。(完)
(编译 郑茵/孙茉莉; 审校 杜明霞)
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%