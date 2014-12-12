《焦点》郭广昌在国内中产阶级中搜寻投资机会，力争降低复星国际负债

一个月前，复星国际旗下上海复星医药（集团）股份有限公司 藉由配售新股筹资17.6亿港元。

本月稍早，旗下子公司铁矿石生产商海南矿业 在上海发售新股融资19.3亿元人民币。

**适用于中产阶层的奢侈品**

对郭广昌来说，彻底“检修”复星国际已然变得极其重要。复兴国际的营收仍深深扎根在核心业务。今年上半年约90%的集团营收和近三分之二的获利来源于工业控股公司，其中包括南京钢铁股份有限公司 、复星医药和复地集团。

郭广昌眼下的重点是要将全球资源和中国经济动力相结合，为中国国内日益增加的城市富裕阶层带来可“负担得起的”奢侈品。

郭广昌今年稍早对路透表示，中国目前的中产阶层持续扩大，他们需要一种新的生活方式，而且他们也很喜欢很多国外品牌。

在过去两年，复星收购了以色列医疗美容企业Alma Lasers，并持有以下几家企业意大利男装生产商Raffaele Caruso SpA，美国高档服装生产商St. John Knits International Inc 以及希腊珠宝零售商Folli Follie SA 的少数股权。

郭广昌认为收购Club Med是一项理想的投资，对中国中产阶级来说这是一处完美度假胜地。(完)