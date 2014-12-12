台湾汇市：台币早盘实质交投区间偏跌，美国零售数据强劲支撑美元反弹

路透台北12月12日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易区间偏跌。交易员表示，由于美国零售数据表现强劲、初领失业救济金人数也下滑，有效支撑连三日走软的国际美元反弹，令台币早盘实质交投趋跌靠向31.260。

汇银人士指出，盘初藉着国际美元转强一举让台币贬破31.250，吸引出口商抛汇卖盘进场，带动交投转热，至于外资盘初则暂看不出明确方向，今日台币实质交投区间暂看在31.230-31.270。

〞31.250已经很久没看到了，一贬破出口商出来很多。〞一位本地民营银行人士说。

当地时间10:05，台北外汇成交量为1.77亿美元，上日同时段成交2.49亿美元，交易员并称，随着盘初台币实质交投贬破31.250关卡即引来出口商抛汇卖压涌现，带动早盘交投转趋热络。

美元指数 周五稍有反弹至88.56附近；当地时间10:17，日圆 续从短线高位回落至118.9附近；韩元兑美元 盘初微贬至1,104附近，上日收盘在1,100.9。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中一个月期美元/台币的换汇点折价明显较上日尾盘缩减；一个月远汇报价 暂报31.166/179左右，上日纽约盘收在31.154。

本地时间10:15时，台湾加权股价指数 走扬0.48%，暂报9,055.94点。

台币盘初主要交易区间在31.243-30.258；上交易日主要区间在31.155-30.208。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.230-31.270

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