港报财经评论：油价持续下降，收集航空股--经济日报12月13日

油价持续降，航空股收集/ 林瑞芬

恒生指数 昨收报23,249，跌0.3%；国指收报11,236，跌0.2%；成交额缩至768亿港元。A股升势放慢，但个别股类轮流炒作。油价持续跌利好空陆运输业，不妨研究。2015年是中国三个关键的重叠，一是“十二五”规划的收官之年；二是全面深化改革的关键之年；三是全面推进依法治国的开局之年。对中国来讲，应是特别重要。中国召开工作经济会议就定调保增长和稳货币透露的信息，投资仍然是稳定经济增长的最有效手段，并更均衡的依靠三驾马车拉动增长。统计局最新公布，前11月全国固定资产投资同比增长15.8%，符预期。二来，稳货币政策隐含松货币预期。11月新增贷款已报达8,527亿人民币，高于预期。

留意会议对区域发展工作大方向，这应该是中期个股机遇。会议提出要求，1）一带一路主外，谋求国际空间格局；2）京津冀主区域分散，是以环境和城市承载能力为出发点的区域建设，从产业转移角度建立经济带；3）长江经济带主区域集群，拉拢城市成为有机整体。自贸区概念股、京津冀概念股，将由预期利好到业绩显示实践利好。航空、运输股份中期有机会受惠。油价显着急插，目前只有60多美元一桶，比7月时跌了40%多，对耗油运输业确是有利好的作用，由于油价今年内的跌势持续，相信利好作用会慢慢出来，行车多了，公路股收费憧憬增。且看上证昨收报2,938，升0.4%，周二大震后，在3,000关前争持较为激烈，以消化7月以来近2,000至3,000的短期升浪下，投资者也不是盲勇。

大市升势放缓，换马炒作其他股类，昨日就主要爆升公路股，四川成渝A股、皖通高速、宁沪高速涨3%至10%不等。高速公路股向来都存前期投资巨大，但后期收益稳定、利润率高，现在上市的公路股普遍已有多年投资期，故有着明显的“低增长，高股息”的特点，可守可攻。油价降机票价减，利航空需求增，对航空股的利好有憧憬。此外，APEC会议期间，签证政策利好频出。

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宽币策挺经济，延续A股牛市/ 余少文

11月新增贷款创同月新高，而中央经济工作会议提出明年货币政策要更加注重松紧适度，似乎明年经济或有更宽松政策，A股可望继续牛市。A股昨日微升，国企指数一度高见11,407点，最后跌19点，收报11,236点，成交额178亿港元，有55%主板H股逆市上升；而红筹指数升19点或0.4%，收报4,345点，成交额降至44亿港元。

国家统计局刚公布的11月宏观数据参差，但好过日前披露兼差过预期的PPI、进出口贸易等数据，消费品零售额增幅结束连跌五个月走势，11月回升至11.7%并且好过预期；固定资产投资符合预期；工业增加值差过预期。而人民银行披露的金融数据亦见参差，11月M2增速只有12.3%，是7个月低位，差过市场预期。但新增贷款8,527亿人民币，是有数据公布以来最高的11月，并高于市场预期，也是社会融资规模达1.15万亿人民币的原因之一。近日指出，中国的经济新常态，明确加快、加大投资步伐，或是11月新增贷款上升的原因，当然也要看12月的表现，若然12月大幅回落，便会显示11月是“虚火”，否则可确认昨日提及中国放宽今年最后两个月的信贷投放。

不管如何，刚结束的中央经济工作会议明确表示明年促进包括投资在内的“三驾马车”更均衡地拉动增长，似乎明年的固定资产投资可以进一步回升，并带动信贷需求上升。实际上，中央经济工作会议为明年定下五个主要任务，包括努力保持经济稳定增长、积极发现培育新增长点、加快转变农业发展方式、优化经济发展空间格局、加强保障和改善民生工作。较为关注是当中重申积极的财政政策和稳健的货币政策时，强调积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度，特别是“货币政策要更加注重松紧适度”是过去没有提及的字眼（如没有记错），也不同于过去提及的预调微调，自然令更加相信明年，至少上半年会有更宽松的货币政策，当然最终要取决于经济增长要未有起色。

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