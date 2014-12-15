港报财经评论：油价跌浪非金融风暴--信报12月15日

油价跌浪非金融风暴/ 习广思

美股上周五有较大调整，标普500指数跌了1.6%，不少宏观指标都颇为吓人，油价迫近57美元，跌3.57%；美国通胀预期低过第三轮量宽前；美股波幅指数（VIX）上周升78.3%，这个幅度要数到2010年5月7日的一周才见过；美国高息债ETF上周亦跌了3.39%。这些宏观风险指标加起来，成为不少投资模型决定沽售的讯号，这往往是靠电脑程式买卖的盲点。

与2010年中比较，当年美国仍受困于海啸后遗症，欧债危机初现之际，也是联储局推出QE2前；同样，与2012年QE3推出前比较，今天美国经济稳步复苏，不论就业情况或设备使用率都反映经济将由复苏迈向扩张。上述风险指标背后都是受油价急挫推动，油价跌，通胀预期急降，国债息率下跌，碰上美股早有超买迹象，跌势因而由石油股蔓延至其他升得多的板块。高息债大跌，亦因这个市场有近20%是油商发行的债券。过去几年页岩油生产商大举发债集资投入开采，但债券投资者损手不会构成系统性风险。油价跌跟供应过多的关系较大，这与海啸后金融系统崩溃的情况不同。今时今日，也没有见到有金融机构因油价大跌而出现财政问题。

本周联储局议息，早前《华尔街日报》曾披露公开市场委员会将讨论是否删除维持低息一段长时间的字眼，以较含糊的字眼取代，例如委员会对加息会有耐性等。但观乎近期油价与通胀预期急跌，联储局诸公可能要再三考量。“债券大王”格罗斯接受彭博访问时预言，联储局应会较为鸽（息口立场较温和）。从可见，目前美国的10年通胀预期（10年期国债孳息减同年期抗通胀国债孳息）上周五跌至1.6253%，通胀预期与油价走势一向十分同步，目前通胀预期水平甚至低于第三轮量化宽松措施推出（2012年9月13日）前的低位（当时为5月30日的2.0727%），油价则为每桶77.7美元。上周五录得的通胀预期已十分接近第二轮QE前的低位（1.5139%，当时的油价水平也远高于目前，为72.5美元）。

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金价挑战1,233阻力/ 苏子

上周油价虽然进一步下跌，原油价格更轻易跌破每桶60美元的重要心理关口收市，但同属大宗商品的金价却表现平稳，未有跟随油价的大弱势低收，反而更明显在自8月中旬已见失守的10周平均线1,201.50美元（美元．下同）以上收市，出现应跌不跌走势，反映金价本周有甚高机会在市场情绪普遍持悲观态度下（因担心出现通缩），再度挑战上周一直发挥明显阻力的100天平均线。

留意金价的10天平均线目前已经升至20天及50天平均线以上，加上20天平均线上周五亦已轻微突破50天平均线，故从目前平均线的排列情况来看，金价的短期走势暂不宜看淡，反而提防本周一旦顺利突破100天平均线阻力收市后，将触发更多止蚀买盘入市，从而令到金价稍后可以成功突破10月21日的1,255.20美元高位阻力，随后挑战更关键的200天平均线阻力。留意此平均线的斜率仍在下降中，并且与金价自今年7月的1,345.15美元高位，跌至上月7日的1,131.15美元低位的61.8%反弹目标相距不远。稍后金价一旦顺利突破此反弹目标阻力收市，由于届时亦已成功突破20天平均线阻力，故在技术上已出现重大突破下，预料会朝着上述跌幅的76.4%反弹目标迈进。

由于此目标刚好在周线一目均衡图云雾阻力区（目前介乎在1,283.30及1,306.80美元）内，而且亦与1,300美元心理关口相距不远，故理论上应可发挥严峻阻力，不易如此顺利破关而上。倘若后市金价的反弹，成功在76.4%反弹目标附近受阻回落，相信随后将回复自2011年9月的1,920.95美元高位开始的大型下跌浪。上周五美元兑瑞郎所造的0.9615瑞郎低位与50天平均线支持十分接近，本周早段宜留意滙价能否顺利跌破。若失守，预料会出现较明显的跌幅。而破位后，若此跌浪连20天保历加通道的底部支持亦未能发挥应有的支持力，相信要跌至日线一目均衡图云雾区的0.9430瑞郎底部支持附近才有承接力，因此，目前宜采候高沽出策略，止蚀位设在上周三的0.9723瑞郎高位以上。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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