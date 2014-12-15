港报社评：反思“占中”，须进行“一国两制”再启蒙--文汇报12月15日

中国全国人大常委会法制工作委员会副主任、香港基本法委员会副主任张荣顺昨日指出，香港社会有些人对“一国两制”和基本法的认识，跟内地截然不同，需要高度重视，一个根本的出路，就是进行“一国两制”再启蒙。

中国国务院今年6月发布的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书指出，“一国两制”在香港的实践遇到了新情况新问题，香港社会还有一些人没有完全适应这一重大历史转折，特别是对“一国两制”方针政策和基本法有模糊认识和片面理解。目前香港出现的一些在经济社会和政制发展问题上的不正确观点都与此有关。

违法“占中”对香港经济民生、社会秩序、营商环境、法治基石、国际形象都造成严重冲击和损害。“占中”打着“公民抗命”、“真普选”、“爱与和平”等幌子，误导、引诱和煽动一些市民特别是青年学生参与，而参与和支持“占中”的大部分市民和青年学生，恰恰是对“一国两制”方针政策和基本法有模糊认识和片面理解。

香港回归以后，香港居民和内地居民是一个命运共同体，但香港有一些人到现在还找不到国家的感觉。进行“一国两制”再启蒙，就要引导市民和青年学生认识“一国”是“两制”的前提和基础，没有“一国”，何来“两制”，挑战“一国”，就是损害港人根本福祉。结束“占中”后，更多市民应静下心来，理性思考，了解香港历史和回归前后的情况，了解“一国两制”和基本法有关内容，正确认识中央与香港特别行政区的关系，在此基础上，才能充分保障香港的福祉。

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