港报社评：“抗租拆税”脱离大众，难获支持--星岛日报12月15日

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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占领马路行动将随着今天警方清理铜锣湾路障落幕，但占领组织者未肯罢休，继续要搞“抗租拆税”的不合作运动。
承接占领行动的不合作运动，无论是在议会层面搞拉布、政制谘询层面搞狙击，以至专上学生联会联同一些组织推动的“抗租拆税”，性质都是透过堵塞和瘫痪政府运作，以图施压。
推动“拆税”的组织名为“支援学界全民抗命联合阵线”，成员包括学联。吸取了占领行动教训，“拆税”行动只是分拆成多张支票交税而已，没有不合法成分，根本就不是公民抗命；另一个组织的“抗租”行动，亦只是呼吁公屋居民推迟到限期最后一天交租，务求增加施政成本。
占领行动领袖不愿反思自己为何与基层市民脱节，不懂得以退为进，每次在运动失败时，只想到把行动激化和升级，这样的一面倒思维，很可能推演成“愈乱愈好”的抗争逻辑，非常危险。
占领组织者中的学者和学生，近日都发表了“暴动威胁论”，就是政府如果不回应示威者诉求的话，社会就可能出现暴动或骚乱。虽然他们未必有心鼓吹，但是如果愤世嫉俗的年轻一代“听者有意”，藉此把暴力行动美化成“官逼民反”，就会令社会付出重大代价，同时把运动推往社会大众更加反感的方向。
当初提出“占中威胁论”的香港大学学者戴耀廷，曾经表示希望运动最后不会生乱，结果是发生了，原因是第一步棋就走错了，导致中央加强戒心，强硬应对。现在升级到“暴动威胁论”，当激进人士以为，而中央反应则是“愈乱愈硬”的话，承受代价最重的就是香港社会。
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。