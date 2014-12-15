港报社评：一国两制互动，再启蒙必须双向互馈--信报12月15日

“爱国”在香港没有多大市场。身兼《基本法》委员会副主任的全国人大常委法工委副主任张荣顺，昨天在深圳出席全国港澳研究会年会之时指出，港澳已回归十多年，却仍有人未找到国家的感觉，不知自己身在何方，所以应研究如何建立对国家的认同，推行“一国两制”再启蒙。张荣顺表示，香港反对派虽然不能夺得管治权，但他们对一国两制及《基本法》的另类诠释，颇为奏效，使香港社会对此跟内地甚至有截然不同的认识，他认为有需要把一国两制方针讲清楚、弄明白。

所谓再启蒙，意思大概是让爱国意识淡薄的香港人，体会到“一国”的重要性与权威性，不能事事乞灵于“两制”，更加不能绕过《基本法》奢谈高度自治。

严格而言，如此论调同样没有推陈出新的超凡创见，其意义约略也等同于摆摆姿态而已。不过从中却足以窥见，中央政府有意增强“一国”的规范力度，防止“两制”透过另类诠释而逐渐失控。

与其说香港人必须接受再启蒙，不如说“一国”和“两制”的融合发展，必须依赖彼此之间的互动互馈，共同努力于“双向再启蒙”，而不是单向地由上而下灌输爱国教育。中央政府有必要先了解香港人为什么这样大逆不道，才有机会令对方捐弃前嫌，诚心自发成为爱国主义者。

归根究柢，占领运动的导火线之一是中央政府强调特首候选人必须爱国爱港，从而限制政见不同人士参选，让不少香港人感到不忿。此亦足以说明，爱国意识不可能强加于人，不能以家长式的口吻说教。

得人心，得天下，爱国意识若要得人心，“一国”必须与“一国两制”谈恋爱，展现软实力，双向再启蒙，不是霸王硬上弓。

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