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亚洲 | 2014年 12月 15日 星期一 09:52 BJT

****《港报快速浏览》--12月15日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                              
 《香港报摘》--经济日报                                                          
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                                  
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：反思“占中”，须进行“一国两制”再启蒙--文汇报                        
 港报社评：A股大起大落赌味重成熟发展须尚待时日--明报                             
 港报社评：后占领时代，互谅胜“再启蒙”--经济日报                                
 港报社评：“抗租拆税”脱离大众，难获支持--星岛日报                              
 港报社评：一国两制互动，再启蒙必须双向互馈--信报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：油价跌浪非金融风暴--信报12月15日                                  
 港报财经评论：油价持续下降，收集航空股--经济日报12月13日                        
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                          
 台湾报摘                                                                          
    
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