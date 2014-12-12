美国财政：1.1万亿美元政府支出议案获众院通过，将送交参院讨论

国际油市：中国数据不佳打压油价小跌，但OPEC延长减产传言给予支撑
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透华盛顿12月11日 - 美国众议院周四晚间投票通过1.1万亿美元支出议案，为政府多数机构运作提供资金直到2015年9月30日，即当前财政年度结束。
众议院以219：206票的结果批准该议案，但对国土安全部的拨款只到明年2月，以便让共和党人在明年初有机会中止总统奥巴马的移民改革计划。该计划主要由国土安全部负责实施。
此项议案还必须获得参议院通过，才能送交奥巴马总统签署成为法律。
据一位共和党领袖的助手称，另一项对政府提供两天资金的议案也有可能获得众议院的通过。此举是为了让参议院有时间通过上述1.1万亿支出议案，同时避免政府在周四午夜因为当前支出法案到期而陷入停摆。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%