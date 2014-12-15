《香港报摘》--其他报摘重要消息12月15日

**东方日报**

--西南环保 宣布，获内房企业厦门建发旗下益能国际向控股股东收购2.25亿股股份，占公司已发行股份75%，总代价约7.35亿港元。

**苹果日报**

--市传盛京银行董事长张玉坤一度因涉嫌洗钱而被禁出境，她在周日的记者会上指自己在港现身，谣言已不攻自破，涉贪更是虚假传闻，没有根据。

--香港撤换居民兑换人民币限制快将一个月，星展银行（香港）零售银行业务存款及抵押贷款执行董事陈伟思称，该行的人民币存款额较放宽前上升超过25%，期望到年底时增幅可达三成。（完）

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