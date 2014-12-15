《香港报摘》--信报12月15日

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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**头版头条**
--市场消息透露，约三年前退出认股证（窝轮）、牛熊证市场的德意志银行找来猎头公司，似乎正部署重返轮证市场。
**其他**
--市场消息称，就发行商建议引入杠杆较窝轮及牛熊证为低的交易所买卖票据（Exchange Traded Certificates，简称ETC），港交所 已拟定初步发行标准，估计最快明年推出。
--市场消息称，汇控 旗下香港上海滙丰银行完成明年的薪酬预算计划，正常考勤级别员工的固定薪酬加幅或会低于4%，甚至只有3%。另传恒生银行 明年固定薪酬增幅约4%。
--昂纳光通信 去年全年纯利大跌86%，集团联席主席兼行政总裁那庆林称，随着中国推出4G LTE带动光网络业务需求，而且新有源产品及镀膜业务明年起贡献显着收入，预期明年利润应该比今年多很多。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。