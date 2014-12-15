《香港报摘》--信报12月15日

**头版头条**

--市场消息透露，约三年前退出认股证（窝轮）、牛熊证市场的德意志银行找来猎头公司，似乎正部署重返轮证市场。

**其他**

--市场消息称，就发行商建议引入杠杆较窝轮及牛熊证为低的交易所买卖票据（Exchange Traded Certificates，简称ETC），港交所 已拟定初步发行标准，估计最快明年推出。

--市场消息称，汇控 旗下香港上海滙丰银行完成明年的薪酬预算计划，正常考勤级别员工的固定薪酬加幅或会低于4%，甚至只有3%。另传恒生银行 明年固定薪酬增幅约4%。

--昂纳光通信 去年全年纯利大跌86%，集团联席主席兼行政总裁那庆林称，随着中国推出4G LTE带动光网络业务需求，而且新有源产品及镀膜业务明年起贡献显着收入，预期明年利润应该比今年多很多。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘