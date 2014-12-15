《香港报摘》--经济日报12月15日

**头版头条**

--兴业证券首席分析师张忆东称，预料此轮牛市将持续至明年底，必将升越2009年高位3,478点，潜在升幅18%。

**其他**

--摩根大通中国首席经济学家朱海斌估计，明年地方债发行规模大增逾倍至1万亿元人民币，以部分取代地方政府融资平台。

--钜大国际 自去年获首创置业 收购后，上月底终获注入西安首创国际城项目，作价19.6亿港元。

--中国房地产商雅居乐 公布，昆明市人民检察院对陈卓林执行指定居所居住的措施已不适用，陈卓林周一（15日）起恢复履行集团执行董事、董事会主席及总裁职务。 (完)

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