韩国汇市：韩元下跌，美国强劲经济数据提振美元

路透首尔12月12日 - 韩元周五下跌，因美国强劲经济数据提振美元
，巩固了美联储明年提早升息的预期。
0220 GMT，韩元兑美元 报1,105.0，周四收盘价为1,100.9
。
Daishin经济研究所的分析师Hong Seok-chan称，“美元获利了结和
仓位调整告一段落，美联储即将举行的利率会议以及预期的安倍选举获胜
，在当前阶段给美元多头带来动力。”
股市下跌进一步压低韩元，早盘尾端外资净卖出价值9,913万美元的
韩股。
0220GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,105.0 1,100.9
日圆/韩元 9.2896/929 9.2834
韩国公债期货 * 108.10 108.09
韩国综合股价指数 1,922.54 1,916.59
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 田建华; 审校 高琦)