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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 10:53 BJT

韩国汇市：韩元下跌，美国强劲经济数据提振美元

路透首尔12月12日 - 韩元周五下跌，因美国强劲经济数据提振美元
，巩固了美联储明年提早升息的预期。
    
    0220 GMT，韩元兑美元 报1,105.0，周四收盘价为1,100.9
。
    
    Daishin经济研究所的分析师Hong Seok-chan称，“美元获利了结和
仓位调整告一段落，美联储即将举行的利率会议以及预期的安倍选举获胜
，在当前阶段给美元多头带来动力。”
    
    股市下跌进一步压低韩元，早盘尾端外资净卖出价值9,913万美元的
韩股。    
    
                                 0220GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,105.0       1,100.9
    日圆/韩元       9.2896/929        9.2834
    韩国公债期货 *          108.10        108.09
    韩国综合股价指数     1,922.54      1,916.59
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
    
      
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CN]
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X= 

 (编译 田建华; 审校 高琦)
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