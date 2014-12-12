韩国汇市：韩元下跌，美国强劲经济数据提振美元

路透首尔12月12日 - 韩元周五下跌，因美国强劲经济数据提振美元 ，巩固了美联储明年提早升息的预期。 0220 GMT，韩元兑美元 报1,105.0，周四收盘价为1,100.9 。 Daishin经济研究所的分析师Hong Seok-chan称，“美元获利了结和 仓位调整告一段落，美联储即将举行的利率会议以及预期的安倍选举获胜 ，在当前阶段给美元多头带来动力。” 股市下跌进一步压低韩元，早盘尾端外资净卖出价值9,913万美元的 韩股。 0220GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,105.0 1,100.9 日圆/韩元 9.2896/929 9.2834 韩国公债期货 * 108.10 108.09 韩国综合股价指数 1,922.54 1,916.59 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 田建华; 审校 高琦)