台湾债市：RP利率持平，投信月中赎回量大

路透台北12月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持平，不过月中投信因应法人赎回资金较缺，再加上寿险也多缺不一，使得资金调度较不容易。

市场调度人士指出，下周迈入下半月，市场将会开始反应年底的紧缩效应，RP利率将有小幅上调的空间。

〞下周要进入战斗期了，利率要拉高才能吸引跨年资金。〞一位大型票券商交易员说。

一证券商交易员表示，今日有数家投信出现较明显赎回，此外，也有政府基金到期后没续做，诸多现象显示资金逐步偏紧，下周年底的紧缩效应会更加明显。

另一证券商交易员则称，投信客户还是担心年底赎回而不愿跨月，且下周有台电公司债、国际债券要交割，可能进一步考验各家资金调度能力。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.53-0.58%。