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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 15:05 BJT

表格：德国11月批发物价较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.1%

路透柏林12月12日 - 德国联邦统计局周五公布，德国11月趸售(批发
)物价较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.1%，10月分别为下滑0.6%和下
滑0.7%。
    
    具体数据如下:
    德国趸售物价            2014年11月  2014年10月  2013年11月
      较上月(%)                 -0.7        -0.6      -0.2
      较上年(%)                 -1.1        -0.7      -1.6
      WPI(基期为2010年)        105.1       105.8     106.3 (完)
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