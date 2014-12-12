表格：德国11月批发物价较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.1%

《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透柏林12月12日 - 德国联邦统计局周五公布，德国11月趸售(批发 )物价较前月下滑0.7%，较上年同期下降1.1%，10月分别为下滑0.6%和下 滑0.7%。 具体数据如下: 德国趸售物价 2014年11月 2014年10月 2013年11月 较上月(%) -0.7 -0.6 -0.2 较上年(%) -1.1 -0.7 -1.6 WPI(基期为2010年) 105.1 105.8 106.3 (完)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。