表格：欧元区第三季就业人口较前季增长0.2%，较上年同期增长0.6%

美国政经：国会谈判代表达成1万亿美元政府拨款协议，料避免政府关门
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透布鲁塞尔12月12日 - 欧洲统计局周五公布，欧元区第三季就业人口较前季增长0.2%，较上年同期增 长0.6% 以下为详细数据: 较上季变动百分比 较上年同期变动百分比 2013年 2014年 2013年 2014年 ------ -------------------- ------ -------------------- 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 欧元区18国 0.0 0.1 0.3 0.2 -0.4 0.0 0.4 0.6 欧盟28国 0.1 0.2 0.3 0.3 0.0 0.5 0.8 0.9(完)
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。