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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 18:04 BJT

表格：欧元区第三季就业人口较前季增长0.2%，较上年同期增长0.6%

路透布鲁塞尔12月12日 - 欧洲统计局周五公布，欧元区第三季就业人口较前季增长0.2%，较上年同期增
长0.6%
    
    
    以下为详细数据:
    
                      较上季变动百分比             较上年同期变动百分比
                 2013年        2014年          2013年         2014年
                 ------ --------------------   ------ --------------------    
               第四季 第一季 第二季   第三季  第四季 第一季 第二季  第三季 
    欧元区18国    0.0   0.1   0.3      0.2    -0.4    0.0     0.4    0.6
    欧盟28国      0.1   0.2   0.3      0.3     0.0    0.5     0.8    0.9(完)
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