表格：欧元区10月工业生产较前月增长0.1%，较上年同期增长0.7%

路透布鲁塞尔12月12日 - 欧盟统计局周五公布： * 欧元区10月工业生产较前月增长0.1%，较上年同期增长0.7% * 欧元区9月工业生产修正值为较前月增长0.5%(前值为增长0.6%)，较上年同期增长0.2 %(前值为增长0.6%) 以下为详细数据(变动百分比)： 较前月 欧元区18国 2014年5月 6月 7月 8月 9月 10月 整体产出 -1.0 -0.4 0.7 -1.1 0.5 0.1 半成品 -2.0 0.3 0.9 -1.1 -0.3 0.3 能源 2.9 -1.1 -1.6 1.7 0.6 -1.9 资本财 -0.6 0.2 1.9 -3.3 2.2 -0.2 耐用消费品 -2.2 1.8 -0.9 -0.5 -1.5 0.9 非耐用消费品 -1.7 -2.2 0.8 0.2 -0.6 1.8 较上年同期 欧元区18国 2014年5月 6月 7月 8月 9月 10月 整体产出 0.7 0.2 1.6 -0.6 0.2 0.7 半成品 0.4 0.3 1.4 0.0 -0.5 -0.4 能源 -3.4 -3.9 -5.0 -3.0 -2.9 -2.5 资本财 1.4 0.3 4.0 -2.2 1.5 1.4 耐用消费品 -1.3 -2.0 -1.9 -2.1 -4.0 0.2 非耐用消费品 3.2 2.4 2.6 2.8 1.7 3.7 较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)