表格：欧元区10月工业生产较前月增长0.1%，较上年同期增长0.7%

美国政经：国会谈判代表达成1万亿美元政府拨款协议，料避免政府关门
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透布鲁塞尔12月12日 - 欧盟统计局周五公布： * 欧元区10月工业生产较前月增长0.1%，较上年同期增长0.7% * 欧元区9月工业生产修正值为较前月增长0.5%(前值为增长0.6%)，较上年同期增长0.2 %(前值为增长0.6%) 以下为详细数据(变动百分比)： 较前月 欧元区18国 2014年5月 6月 7月 8月 9月 10月 整体产出 -1.0 -0.4 0.7 -1.1 0.5 0.1 半成品 -2.0 0.3 0.9 -1.1 -0.3 0.3 能源 2.9 -1.1 -1.6 1.7 0.6 -1.9 资本财 -0.6 0.2 1.9 -3.3 2.2 -0.2 耐用消费品 -2.2 1.8 -0.9 -0.5 -1.5 0.9 非耐用消费品 -1.7 -2.2 0.8 0.2 -0.6 1.8 较上年同期 欧元区18国 2014年5月 6月 7月 8月 9月 10月 整体产出 0.7 0.2 1.6 -0.6 0.2 0.7 半成品 0.4 0.3 1.4 0.0 -0.5 -0.4 能源 -3.4 -3.9 -5.0 -3.0 -2.9 -2.5 资本财 1.4 0.3 4.0 -2.2 1.5 1.4 耐用消费品 -1.3 -2.0 -1.9 -2.1 -4.0 0.2 非耐用消费品 3.2 2.4 2.6 2.8 1.7 3.7 较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。