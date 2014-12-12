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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 17:15 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月12日

路透伦敦12月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：
    
    品种             最新库存             变动
      铜              166,500              +50
      锡               11,270              +25
      铅              220,200             持平
      锌              690,825           +3,275
      铝            4,292,450           -9,250
      镍              405,294           -1,230
    铝合金             26,620              -20
    NASAAC             79,420             -120
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
    
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>         
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 徐文焰；审校 艾茂林)
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