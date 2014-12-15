美国个股：阿里巴巴主席称将投资或成立基金助台湾年轻人至大陆创业

路透台北12月15日 - 中国电子商务巨头--阿里巴巴集团 董事局主席马云周一称，考虑投资或成立基金帮助台湾年轻人至大陆创业，为两岸经贸往来提供一些帮助。

他在台北参加两岸企业家峰会时演讲指出，希望能帮台湾中小企业到大陆去卖货，并称赚来的钱是社会的，希望能和现场企业家共同成立基金，让台湾年轻人去大陆创业或学习。

〞年轻人最重要是开拓眼界，...15年以后，台湾网路公司一定会搞起来。〞马云说。

他在演讲中并鼓励台湾企业大佬向年轻人交棒，把机会交给年轻人，才能真正创新。

阿里巴巴今年9月在美国上市，共筹资250亿美元，成为全球史上最大规模的首次公开发行（IPO）。而阿里巴巴的上市，更加速其业务全球化。(完)