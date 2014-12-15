美国个股：阿里巴巴主席称将投资或成立基金助台湾年轻人至大陆创业

标题新闻：通用汽车两年内将在中国开始生产纯电动车，拟2020年前推出至少10款新能源车－法新社
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路透台北12月15日 - 中国电子商务巨头--阿里巴巴集团 董事局主席马云周一称，考虑投资或成立基金帮助台湾年轻人至大陆创业，为两岸经贸往来提供一些帮助。
他在台北参加两岸企业家峰会时演讲指出，希望能帮台湾中小企业到大陆去卖货，并称赚来的钱是社会的，希望能和现场企业家共同成立基金，让台湾年轻人去大陆创业或学习。
〞年轻人最重要是开拓眼界，...15年以后，台湾网路公司一定会搞起来。〞马云说。
他在演讲中并鼓励台湾企业大佬向年轻人交棒，把机会交给年轻人，才能真正创新。
阿里巴巴今年9月在美国上市，共筹资250亿美元，成为全球史上最大规模的首次公开发行（IPO）。而阿里巴巴的上市，更加速其业务全球化。(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。