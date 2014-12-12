台湾货币市场：短票利率持平，周末前发票量稍高令区间高位上看0.7%

* 周末前短票发行量偏高，跨年自保票区间高位达0.7%大关

* 下周起紧缩效应料逐步发酵

* 观察下周央行理监事会结果

记者 高洁如

路透台北12月12日 - 台湾银行间短率周五大致稳于上日，不过逢周末短票量能走高，区间高位扬升。交易人士指出，下周央行理监事会议召开，观察利率变化。

资金调度人士指出，周末之前票券商的短票发行量走高，跨年的自保短票利率扬升至 0.7%大关。至于跨月拆款目前尚未开始承做，待下周央行理监事会议过后，视月底前的市场状况再决定。

〞今天票量有多一点，我们买了不少短票，〞一位民营银行交易员说。

交易员也表示，市场目前看待今年底资金情势，大多偏向乐观，因为最缺资金的票券商自月初开始，因不少银行均提前承做跨年的自保短票，或多或少纾缓了一些票券商的库存压力。月底的短票到期量趋少之下，将使资金压力更加缓和。

至于下周四(18日)央行将召开第四季的议息会议，虽然目前市场大多预期央行将连14季维持利率不变，不过各方也审慎关注央行对利率的看法。台湾利率预估请见

本地时间11:45时：

--台币兑美元 贬3分，报31.292。

--台湾加权股价指数 升0.42%，报9,051.32点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.390%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.388-0.390%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.425%，上日在0.380-0.450%；两周拆款利率暂在0.388-0.425%，上日在0.385-0.445%。

**短票利率区间高位扬升**

短票市场方面，市场人士指出，虽然目前为止市场的资金都偏向宽裕，但是预期下周开始，月底的紧缩效果将慢慢发酵。今日票量较高已令短票成交区间高位扬升。

〞现在票量已经逐渐出来，和前二天的情况有所不同了，〞一位小型商银交易员说。

不过票券商也说，从初级市场来看，近期台电因国际燃料价格走跌，获利有明显增加，这让台电的短期资金调度需求大减。若未来市场重要的发票者--台电发行短票持续减少，则短票市场利率易跌难升。

据票券商资料，台电下半年以来的短票发行余额递减，由上半年平均余额2,300亿余台币，减少至第三季平均约2,000亿台币，第四季目前已降到不到2,000亿台币的水位。至于中油则未见明显增减。

今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.59-0.60%，上日在0.60%，但票量很少；跨年自保短票利率主要在0.64-0.70%，上日在0.64-0.66%，区间高位提升。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.644%，前日在0.645%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.657%，前日在0.646%。

周五中央银行的存单则到期2,818.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆2,531.1亿台币，落点分别为周一454.50亿、周二4,247.10亿、周三2,743.50亿、周四3,988.00亿及周五1,098.00亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为183亿台币，累积超额准备为1,143亿台币、加计前期1%的超额准备为2,901亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周五大致持平，不过月中投信因应法人赎回资金较缺，再加上寿险也多缺不一，使得资金调度较不容易。

市场调度人士指出，下周迈入下半月，市场将会开始反应年底的紧缩效应，RP利率将有小幅上调的空间。

〞下周要进入战斗期了，利率要拉高才能吸引跨年资金。〞一位大型票券商交易员说。

一证券商交易员表示，今日有数家投信出现较明显赎回，此外，也有政府基金到期后没续做，诸多现象显示资金逐步偏紧，下周年底的紧缩效应会更加明显。

另一证券商交易员则称，投信客户还是担心年底赎回而不愿跨月，且下周有台电公司债、国际债券要交割，可能进一步考验各家资金调度能力。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.47-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.53-0.58%。