中国货币市场：主要回购利率多下行，14天资金跨IPO申购周期需求旺盛

路透上海12月12日 - 中国银行间市场周五主要质押式回购利率 多下行，资金面仍显结构性分化格局。隔夜品种供给相对充裕，期限较长的资金需求依旧旺盛，尤其是跨新股IPO申购周期的14天品种更受青睐。

交易员并指出，下周随着新一轮IPO临近，短期流动性压力将逐渐加大，市场对于央行扶助的预期也会进一步升温。

“隔夜供需相对比较平衡，14天借的多一些，下周IPO就开始了，跨年押信用债的资金也比较紧俏，”上海一银行交易员称。

他谈到，跨年资金需求不减，不仅回购利率居高不下，同业存单的发行成本也不断走升，收益率突破5%的存单已开始出现。

在今日发行的16期同业存单中，已有四只的参考收益率超过5%，而同一银行发行的不同期限存单中，也出现了长短期限品种收益率倒挂的现象，表明跨年和跨春节的资金相当紧俏。

华东一银行交易员提到，目前市场较为担心的是未来两周新股IPO期间的资金面，如果央行最近没有动作，流动性很难平稳度过这段考验；只要央行能提供短期支持，年末最后一周的资金面应该问题不大，因为届时会有财政投放，保守估计应有上万亿。

中国央行公开市场周四仍未进行任何操作，至此正回购已连续五次暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金50亿元。 此外，周四12家公司刊登招股书，网上申购日集中于12月18日-23日。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6285 2.6593 -3.08

七天 3.6394 3.8101 -17.07

14天 4.3036 4.4450 -14.14

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.1300 2.7450 +138.50

七天 4.4650 3.0000 +146.50

14天 6.9300 6.5000 +43.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7200 2.7500 -3.00

七天 3.8100 3.6300 +18.00

14天 4.4500 4.4700 -2.00

Shibor

其中:隔夜 2.6510 2.6460 +0.50

七天 3.5870 3.5060 +8.10

三个月 4.3313 4.3160 +1.53