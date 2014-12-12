《路透晚报》--12月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》稳增长仍为中国第一要务，平稳应对“新常态”政策更有灵活性 引领中国平稳应对“新常态”或许是本届政府未来执政主旋律。周四闭幕的中央经济工作会议对新常态的九个特征作了明确表述，而前提仍是要确保经济稳增长。

--《综述》中国房地产调控政策将逐渐淡化，高层“不救市”态度明确

中国中共中央经济工作会议已闭幕，但经过梳理发现，继去年之后，“房地产”再度缺席这一旨在为明年工作定调的会议。尽管房地产市场面临较大的下行压力，但高层“不救市”的态度进一步明确，现有房地产调控政策将逐渐放松并淡化。

--中国能源：自周六起再次上调汽油和柴油等消费税税率--财政部

中国财政部周五再次上调成品油消费税，自周六起将汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税提高0.28元，至1.4元/升。

--中国经济：明年增长7%是政策底，可适当上调财政赤字率--发改委专家

中国国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪称，2015年，经济增长7%是宏观经济的政策底。明年中国货币政策操作向上弹性仍有空间。从财政政策看，2015年财政政策应继续“积极”，可适当上调赤字率。

--香港社会：中环、金钟占领区清场后，公共交通大致恢复正常服务

香港运输署周五表示，此前受占领行动影响而封闭的中环、金钟及湾仔路段现已重开，早前因这些路段封闭而要暂停服务或改道的巴士及公共小巴路线，亦已陆续恢复正常服务及原有路线。

--中国经济：奢华品市场消费依然活跃，旅游成排名第一奢华消费--报告

最新发布的2015年中国奢华品报告指出，尽管一些全球奢华品牌在中国大陆市场表现疲软，但整体奢华品市场消费活力依旧，且消费者更倾向于为自己及家人购买奢华品和服务，而非过往的送礼，旅游成为排名第一的奢华消费品类。

【金融】

--中国金融：成立保障基金，对信托公司提供有偿流动性支持--银监会

中国银监会周五与财政部联合发布《信托业保障基金管理办法》，将成立信托业保障基金，可对信托公司提供短期流动性支持，稳妥解决刚性兑付问题。

--中国数据：11月新增人民币贷款8,527亿元，月末M2同比增12.3%--央行

中国人民银行周五公布数据显示，11月新增人民币贷款8,527亿元，远高于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.3%，则低于路透调查中值12.5%。

--《焦点》中国央行提高合意贷款规模，意在降低融资成本但效果存疑

面对实体经济融资成本居高不下，中国央行在降息之后，又在年末祭出提高合意贷款规模的宽松式指导。分析人士认为，央行意在通过增加供给方式降低贷款利率中枢，以刺激有效需求；但基于银行风险偏好下降，此举实质效果仍存疑。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》大类资产配置的政策市风险

面对通缩风险上升的中国大类资产市场，传统的基本面分析股债汇等大类资产可能会经常失效。宏观审慎考虑的逆周期调控政策，及人民币国际化的特有环境等因素，令当前大类资产市场政策市的波动风险上升。

--中国票据市场：转贴利率本周加速上行，跨年资金紧张抑制收票需求

中国票据市场本周转贴利率加速上行；跨年资金显紧俏抑制收票需求，且年末将至，银行出于信贷规模调整的考虑，多暂停了收票，转贴利率也随资金价格明显反弹。

--中国债市动态：现券相对平稳，中央经济工作会议明确稳增长符合预期

中国银行间市场周五早盘现券表现平稳；刚闭幕的中央经济工作会议明确仍要保经济稳增长，对货币政策亦定调为稳健，基本符合市场预期，投资者较为关注新一批新股申购年底开始，央行是否会有所动作，支援流动性。

--中国货币市场：主要回购利率多下行，14天资金跨IPO申购周期需求旺盛

中国银行间市场周五主要质押式回购利多下行，资金面仍显结构性分化格局。隔夜品种供给相对充裕，期限较长的资金需求依旧旺盛，尤其是跨新股IPO申购周期的14天品种更受青睐。

【外汇】

--《离岸人民币综述》CNH对人民币汇率的影响力正在提升

人民币兑美元中间价对于在岸(CNY)和离岸(CNH)汇率一直都起着“定海神针”的引导作用。不过，随着人民币国际化进程加快，离岸人民币存量不断提升，以及中国金融市场加速向国际市场开放，CNH交易体量和流动性状况都在迅速改善，其对于境内人民币汇率的影响势必提高。

--中国汇市：人民币宽幅震荡后小幅收升，短期贬值走势或近尾声

中国人民币兑美周五宽幅震荡后小幅收升。中间价结束此前连五日升势，且离岸CNH相对弱势，共同驱动人民币盘初走贬；但即期汇价逼近6.20关键技术关口后，迎来客盘结汇。目前多空分歧较大，短期贬值走势或已接近尾声。

--中美关系：奥巴马称将继续在汇率及智财保护等议题上向中国施压

美国总统奥巴马周四表示，美国将继续就汇率、智财保护(知识产权保护)以及国企等议题向中国施压。

--中阿关系：阿根廷称获得中国提供的第三笔货币互换额度

阿根廷央行表示，该国周四收到中国提供的第三笔货币互换额度，以巩固其外汇储备。阿根廷目前面临硬通货短缺的局面。

【证券/行业】

--《技术分析》中国股市沪综指单边上涨告一段落

中国股市沪综指 本周现本轮上涨行情以来最大幅度震荡，风险开始释放。技术面显示，此前暂告失灵的各指标终开始制约大盘过热的涨势，目前仍处于超买区和历史峰值区域，短线仍有回落空间；中线看，本周最高位已完全达至双底型态量度升幅目标，后市震荡调整是主基调。

--中国股市：沪综指震荡收升，经济数据欠佳致场内观望气氛升温

中国股市沪综指周五震荡收升。分析师称，今日公布的经济数据欠佳显示基本面未见明显改善，投资者参与热情有所降温，同时市场在前期大幅上涨后仍需消化获利盘压力，盘中热点快速转换不定，令投资者更多选择观望。

--中国证券：10公司警示退市风险，博元投资或成首家因重大违法退市公司

10家在上海证交所上市的公司周四晚间集体刊登退市风险提示公告，而博元投资 600656.SS 周二已率先刊登公告警示退市风险。权威人士透露，博元投资或将成为国内首家因重大违法而退市的上市公司。

--《中国大宗商品综述》下一步期市走势要看“原油”脸色

中国A股火爆上涨难以掩盖期货市场的落寞。国际油价本周重挫10%至60美元/桶下方，毫无疑问将推动全球工业体系的估值再次下移，大宗商品的价格底部继续重塑。

--中国证券：证监会确认近期将对部分券商融资业务进行现场检查

中国证监会新闻发言人邓舸周五确认，近期将对部分券商融资类业务进行现场检查。

--中港个股：中国交建斥资逾9.5亿澳元收购澳洲工程和承包服务公司

中国大型交通基础设施集团--中国交通建设股份有限公司 1800.HK 601800.SS 周五宣布，将以总代价9.531亿澳元（约61亿港元）向澳洲Leighton Holdings LEI.AX 收购在当地从事工程和承包服务商John Holland的100%股权。

--香港个股：湖南有色金属获大股东提出私有化，H股要约价溢价近七成

中国金属开采及冶炼商--湖南有色金属 2626.HK 周四称，大股东提出以近七成溢价的价格收购全部已发行H股股份，并将之私有化。

--中国糖业：糖厂同意将2015年食糖配额外进口量限定在190万吨--消息