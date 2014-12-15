《路透晚报》--12月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：主动把握经济发展新常态，全面深化改革--习近平

中国国家主席习近平称，要主动把握和积极适应经济发展新常态，全面深化改革。把经济发展抓好，关键还是转方式、调结构，推动产业结构加快由中低端向中高端迈进。

--中国经济：就业无大问题就不必强刺激，明年货币政策要稳健--央行专家

上海证券报援引中国央行研究局首席经济学家马骏报导称，宏观政策要根据情况变化微调，只要就业没有太大问题，就无需强刺激，明年需要稳健的货币政策。

--中国经济：明年GDP增速料放缓至7.1%，主因房地产投资减速--央行报告

中国央行研究局首席经济学家马骏等最新撰写报告预测，2015年中国实际GDP（国内生产总值）增速将略微放缓至7.1%, 主要下行压力来自于房地产开发投资的减速，但城镇就业情况料保持基本稳定。

--中国经济：明年预计增长7%左右，经济增速回调基本触底--社科院

中国社科院周一发布经济蓝皮书预计，2015年消费、出口、投资需求的增长态势预计趋稳，据此可以判断经济增速回调基本触底，预计明年中国经济增速在7%左右。

--中国经济：发改委再批五个大型基建项目，总投资1,123亿元

中国国家发改委周一批复广东龙川至怀集公路等四条公路建设项目的可行性报告，同时批复广西柳州至南宁高速公路改扩建工程可行性研究报告，上述五个基建项目总投资金额约1,123亿元人民币。

--中国经济：在广东、天津和福建特定区域再设三个自由贸易园区--国务院

中国国务院总理李克强周五主持召开国务院常务会议，部署推广上海自贸试验区试点经验，加快制定完善负面清单，在广东、天津和福建特定区域再设三个自由贸易园区；并再取消和下放108项主要涉及投资、经营、就业等的审批事项。

--中国财政：地方版财税改革方案将密集发布，聚焦盘活资产消解债务--报载

中国经济参考报周一报导称，中共中央要求各地编写本省的财税改革方案并向社会公布。目前除个别省份已经率先公布方案，多数省份方案基本定稿，经过省委批准后将正式出台并对外公布。

--香港社会：铜锣湾完成清场道路重开，逾两个半月占领运动终落幕

香港警方周一中午完成最后一个被示威人士占领的地区--铜锣湾的清场行动，并拘捕在场17名不愿在限期前自愿离开封锁区的人士。目前怡和街东行线的马路已经重开。这场持续79天，争取民主普选的＂占领运动＂终于告一段落。

--台湾经贸：资讯科技协定扩大谈判未达成共识，明年继续协商--经济部

台湾经济部周末指出，在世界贸易组织（WTO）下的资讯科技协定扩大谈判（ITA II)成员国未就开放的产品项目达成共识，预计明年重启谈判。

【金融】

--中国金融：11月外汇占款低速增长，暗示代客结售汇或现大幅逆差

中国央行周一公布数据显示，11月全部金融机构外汇占款增加22亿元人民币，连续第三个月增长。结合当月创新高的贸易顺差，和人民币对美元汇率出现贬值，可能意味着当月结汇需求持续下降，购汇需求则在上升。

--中国金融：稳步提高村镇银行民间资本持股比例--银监会

中国银监会周一表示，支持符合一定条件的村镇银行调整主发起行和其他股东的持股比例，将稳步提高村镇银行的民间资本持股比例。

--《焦点》中国金融机构进军海外并购，政府鼓励其放眼全球

中国金融机构正着眼于收购欧洲市场上的银行业不良资产，而中国政府也鼓励它们将触角伸向新兴市场以外的地区。

--中哈金融：中国与哈萨克斯坦续签本币互换协议，本币结算扩大至一般贸易

中国人民银行周日晚间公告称，央行当日已与哈萨克斯坦国家银行续签本币互换协议，同时签订了新的双边本币结算与支付协议。双边本币互换规模为70亿元人民币/2,000亿哈萨克坚戈，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--中港个股：建行拟非公开发行6亿股境内优先股，募资不超600亿元

按市值计中国第二大银行--建设银行周五稍晚公告其境内非公开发行优先股发行预案，拟发行不超过6亿股境内优先股，募集不超过600亿元人民币，用于补充该行的其他一级资本。

--中国金融：中投公司将探讨在台湾投资和与台企在第三地投资--董事长

全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司董事长周一称，将探讨在台湾投资、以及与台湾企业在第三地投资的可能性。

【固定收益】

--《中国新债预测》国开行两期债收益率预测近二级，收官之作料需求尚可

中国国家开发银行周二将招标增发两期固息金融债。路透调查显示，虽然年底资金忧虑推升近期现券二级市场谨慎心态，但是该期债作为国开行年底收官之作，料非市场因素将一定程度支撑明日新债需求，收益率定位接近或略低于二级。

--中国债市：财政部周四将进行600亿元国库现金定存招标，期限三个月

中国中央国库现金管理操作室周一公告，财政部和央行将于周四(18日)进行今年第12期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量600亿元人民币，期限三个月(91天)。

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国货币市场：回购利率下行难掩资金紧俏，缴准缴税及新股均添忧

中国银行间市场周一主要质押式回购利率继续下行，一个月期品种则涨逾20bp(基点)。交易员表示，今日例行缴准叠加月度缴税陆续开始，致隔夜品种拆借稍显不易；而新股IPO即将启动，七天、14天品种需求续升温；相较之下，跨年资金则最为紧俏。

--中国债市动态：现券和IRS震荡整理，新股等因素令资金略紧卖压增加

中国银行间市场周一早盘现券收益率和利率互换(IRS)以震荡为主，因机构对后市方向判断不明，加之股市亦不似前期火爆，对债市影响减弱。唯受新股发行等因素影响的资金面目前略紧，增加现券卖压。

--中国债市：信用债估值多小涨，低评级品种幅度相对明显

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，各期限信用债估值多数小幅上涨，低评级品种变化相对明显。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘走低，季节因素与国际油价疲弱助推客盘购汇

中国人民币兑美元周一早盘走跌，与创近10个月新高的中间价逆向。尽管央行维稳意图不改，但年末购汇的季节性因素及近期国际油价持续疲弱，共同推动早盘客盘购汇。

--中国外汇：即日起开展人民币兑坚戈银行间市场区域交易--外汇交易中心

中国外汇交易中心称，自12月15日起开展人民币兑对坚戈（哈萨克斯坦货币）银行间市场区域交易，交易品种为即期询价交易，包括T+0、T+1和T+2；交易价暂定为参考价上下10%幅度内浮动。

--离岸人民币：中国国开行一直都规划来台湾发行宝岛债--行长

中国国家开发银行行长郑之杰周一称，该行一直有规划来台湾发行宝岛债（台湾人民币债券）。但他未说明可能发行的规模与时间。

--离岸人民币：台湾银行业11月底人民币存款3,006.01亿元，增速放缓

台湾央行周一表示，至今年11月底止，台湾银行业累计人民币存款达3,006.01亿元，只较前月成长0.03%。这显示台湾的人民币存款成长力道渐缓。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收升0.5%，基建板块大涨提振市场人气

中国股市沪综指周一震荡收升，基建板块大涨提振市场人气。分析师称，本周新股开始发行对资金面压力较大，权重蓝筹股仍存在回调压力，短期大盘以震荡休整为主；不过整体市场人气仍较高，计算机、基建等板块交投活跃，带动股指盘中探底回升。

--中国证券：在稳定市场预期基础上，将适时适度增加新股供给--证监会

中国证监会未来将积极推进股票发行注册制改革，在保持每月新股均衡发行、稳定市场预期的基础上，适时适度地增加新股供给。

--中国证券：沪深交易所强化非许可类并购重组预案信批，实施事后监管

中国监管层简政放权，强化信息披露步伐在加快。近日，上海证交所和深圳证交所分别修订各自并购重组信息披露等相关制度，包括加强非许可类并购重组的事中事后监管，不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案等上市公司信息将实行直通披露等。

--中港个股：证监会将对中信证券融资类业务进行现场检查--消息

在中国证监会确认近期将对部分券商融资业务进行现场检查后，据路透周六获得的相关文件材料，中信证券已收到现场检查通知书，证监会证券基金机构监管部将组织证监局等对中信证券的融资类业务进行现场检查。

--中港证券：沪港通首四周总成交额超额度使用量，机制高效使用--港交所

香港交易及结算所（港交所）称，沪港通首四周的总成交额均超出额度使用量，显示出机制获高效使用。

--亚洲房地产：明年机构级资产仍会受追捧，中国资金继续区外投资--高力