中国汇市：人民币早盘随中间价走弱，多空拉锯令市场宽幅震荡

* 人民币早盘随中间价与离岸CNH走弱

* 中间价结束此前连续五日升势回落

* 多空分歧较大令市场续现宽幅震荡

路透北京12月12日 - 中国人民币兑美元 周五早盘宽幅震荡后走跌。中间价一改此前连续五日升势，且离岸CNH相对弱势，共同驱动人民币低开走贬。但即期汇价逼近6.20关键技术关口后，迎来客盘结汇。

交易员称，当前市场观点分歧较大，多空力量拉锯令市场续现宽幅震荡行情，但大举做空或做多的力量均暂时告歇以观望后市。

“境内美元其实很泛滥，市场分歧较大，所以波动也比较大。”一股份行交易员对路透说。

北京时间12:14，人民币兑美元即期报6.1931元，上日收报6.1886元。今日人民币兑美元中间价 为6.1184元，上日中间价为6.1153元。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩周五在电话会议上表示，从短期来看，当前这一轮人民币贬值行情可能已经接近尾声。虽然不排除市场在波动中再度跌破6.20元，但进一步贬值的空间已不大。6.24元是年内的一个重要关口，不会轻易被攻破。

“这一轮人民币汇率什么时候结束走弱，很重要一点决定于资金流向和美元走势的变化。现在还没有看到明显的趋势改变，但是值得关注。我现在倾向于从短时间看，这一轮人民币汇率走弱可能已接近尾声，但是要看情况。”他称。

他并表示，鉴于明年美元指数走强的概率较高，人民币进一步升值的可能性下降；而通过人民币贬值促进出口的效果有待评估，且不利于推进人民币国际化。因而明年人民币或以6.16为中间值，上下波动2.5%左右，以防止汇率岿然不动引起的套利行为。

全球汇市方面，美元兑多数主要货币周五在亚洲市场盘初上扬，部分归因于美国零售销售数据乐观，不过对油价下跌的担忧令加元陷于五年低点附近。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3170/00，上日尾盘为6.311。

北京时间12:14，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1945/65元，上一交易日尾盘报6.1957元。