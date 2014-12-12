中国债市动态：现券相对平稳，中央经济工作会议明确稳增长符合预期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透上海12月12日 - 中国银行间市场周五早盘现券表现平稳；刚闭幕的中央经济工作会议明确仍要保经济稳增长，对货币政策亦定调为稳健，基本符合市场预期，投资者较为关注新一批新股申购年底开始，央行是否会有所动作，支援流动性。
交易员们并指出，目前来看，现券收益率连续快速上涨后，短线调整可能基本到位，但要关注IPO申购是否对银行间市场流动性会形成明显挤压。
“(现券)已经调到这个位置了，心态应该不是那么悲观了，”上海一大型券商交易员称。
北京一商业银行交易员指出，最新中央经济工作会议上，政策基调仍以稳健为主，对市况影响不大，另外周四午后有关央行提高合意贷款规模的消息，对市况影响也偏短暂，现券收益率在周四午后略升，今日早间相对平静。
对央行要求将全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，该交易员认为，“有用吗？都是拿票据冲的，目标和实际并不一定会匹配。”
引领中国平稳应对“新常态”或许是本届政府未来执政主旋律。周四闭幕的中央经济工作会议对新常态的九个特征作了明确表述，而前提仍是要确保经济稳增长。对于明年的政策选择，会议维持稳中求进主基调，但强调积极财政政策更有力度，意味着财政增支减收空间扩大，包括减税和赤字规模将会增加；而稳健货币政策更注重松紧适度，也意味着减缓经济下行压力，货币松动可能加大，降息降准皆有可能。
两位消息人士周四透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。自10月开始，贷款额度已经打开，存贷比也不再是限制；分析人士认为，基于银行风险偏好下降，此举实质效果仍存疑。
上述北京交易员还提到，机构目前关注的是本月的IPO申购冻结资金规模估计更大，央行将会怎样协助应对，如果流动性再转紧，现券仍会受到冲击。
资金市场上，银行间市场周五主要质押式回购利率 多下行，资金面仍显结构性分化格局。隔夜品种供给相对充裕，期限较长的资金需求依旧旺盛，尤其是跨新股IPO申购周期的14天品种更受青睐。
证监会此前核准了12家企业IPO申请，其中上交所六家，包括春秋航空等；深交所中小板三家，包括国信证券等，以及创业板三家。这也是A股IPO再度重启后的第七批新股批文。此前11月24日起的第六轮新股申购资金规模峰值达11,152亿元。
剩余期限约9.70年的国开行固息债140222券双边报价 为4.30%/4.22%，上日尾盘为4.35%/4.20%。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报95.846元，较上日结算价涨0.236元或0.25%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有