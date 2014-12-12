中国债市动态：现券相对平稳，中央经济工作会议明确稳增长符合预期

路透上海12月12日 - 中国银行间市场周五早盘现券表现平稳；刚闭幕的中央经济工作会议明确仍要保经济稳增长，对货币政策亦定调为稳健，基本符合市场预期，投资者较为关注新一批新股申购年底开始，央行是否会有所动作，支援流动性。

交易员们并指出，目前来看，现券收益率连续快速上涨后，短线调整可能基本到位，但要关注IPO申购是否对银行间市场流动性会形成明显挤压。

“(现券)已经调到这个位置了，心态应该不是那么悲观了，”上海一大型券商交易员称。

北京一商业银行交易员指出，最新中央经济工作会议上，政策基调仍以稳健为主，对市况影响不大，另外周四午后有关央行提高合意贷款规模的消息，对市况影响也偏短暂，现券收益率在周四午后略升，今日早间相对平静。

对央行要求将全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，该交易员认为，“有用吗？都是拿票据冲的，目标和实际并不一定会匹配。”

引领中国平稳应对“新常态”或许是本届政府未来执政主旋律。周四闭幕的中央经济工作会议对新常态的九个特征作了明确表述，而前提仍是要确保经济稳增长。对于明年的政策选择，会议维持稳中求进主基调，但强调积极财政政策更有力度，意味着财政增支减收空间扩大，包括减税和赤字规模将会增加；而稳健货币政策更注重松紧适度，也意味着减缓经济下行压力，货币松动可能加大，降息降准皆有可能。

两位消息人士周四透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。自10月开始，贷款额度已经打开，存贷比也不再是限制；分析人士认为，基于银行风险偏好下降，此举实质效果仍存疑。

上述北京交易员还提到，机构目前关注的是本月的IPO申购冻结资金规模估计更大，央行将会怎样协助应对，如果流动性再转紧，现券仍会受到冲击。

资金市场上，银行间市场周五主要质押式回购利率 多下行，资金面仍显结构性分化格局。隔夜品种供给相对充裕，期限较长的资金需求依旧旺盛，尤其是跨新股IPO申购周期的14天品种更受青睐。

证监会此前核准了12家企业IPO申请，其中上交所六家，包括春秋航空等；深交所中小板三家，包括国信证券等，以及创业板三家。这也是A股IPO再度重启后的第七批新股批文。此前11月24日起的第六轮新股申购资金规模峰值达11,152亿元。

剩余期限约9.70年的国开行固息债140222券双边报价 为4.30%/4.22%，上日尾盘为4.35%/4.20%。