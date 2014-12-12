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亚洲 | 2014年 12月 12日 星期五 12:59 BJT

《全球汇市》美国零售销售强劲提振美元走坚，关注中国数据和日本大选

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2396 1.2409 -0.10 -9.81 1.3745

美元/日圆 118.59 118.65 -0.05 +12.62 105.30

欧元/日圆 147.00 147.23 -0.16 +1.57 144.73

美元/瑞郎 0.9687 0.9680 +0.07 +8.50 0.8928

英镑/美元 1.5724 1.5731 -0.04 -5.03 1.6556

美元/加元 1.1526 1.1520 +0.05 +8.53 1.0620

澳元/美元 0.8274 0.8271 +0.04 -7.17 0.8913

新西兰元/美元 0.7798 0.7818 -0.26 -4.97 0.8206

澳元/日圆 98.120 98.140 -0.02 +4.55 93.850

新西兰元/日圆 92.480 92.760 -0.30 +7.02 86.410

英镑/日圆 186.47 186.65 -0.10 +6.96 174.33

澳元/新西兰元 1.0606 1.0578 +0.26 -2.23 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/艾茂林/王颖/朱晓军/孙茉莉; 审校 高琦/杜明霞/龚芳/田建华)
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